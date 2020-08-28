陳彥霖死因｜警員返彥霖日出康城下車處　惟無CCTV沿海調查亦無果

15歲女學生陳彥霖去年9月浮屍魔鬼山對出海面，死因庭研訊今（28日）續就其死作研訊。重案組警員指，翻看調景嶺港鐵站、香港知專設計學院等閉路電視後，發現彥霖於去年9月19日失蹤當晚近7時步出校園，其後在附近的都會駅商場出現，並走向善明街，惟未再搜索到其他蹤跡。後來有的士司機報案，稱該晚接載過彥霖前往日出康城第三期一帶。警員據報調查，但司機所稱的下車地點並無閉路電視，警員沿海搜尋亦無果。

東區重案組警員李豪傑指，去年9月26日從另一隊接手調查彥霖的案件，主要負責檢取閉路電視片段及遺物，追查彥霖死前的行蹤。他知悉彥霖於9月19日失蹤，當晚有清潔工在調景嶺港鐵站拾到其物品，便要求查看該站的閉路電視片段。李根據衣著外形，從片中認出彥霖在19日下午5時半左右行經調景嶺站A2出口，走向香港知專設計學院，於是向知專調查。

有清潔工在調景嶺港鐵站找到陳彥霖的物品。(資料圖片)

校內無被跟蹤或襲擊

他指該校的閉路電視鏡頭逾300個，難以翻看所有片段，是按照彥霖的身影檢取相關的影像，並剪輯成一段行動路線，可見彥霖失蹤前在學校遊走期間無被跟蹤或襲擊，於晚上近7時步出校園。他又指，如有需要可提供所有從知專學院取得的片段。

曾走向善明邨卻未有進入

他之後搜索當區一帶的閉路電視，留意到彥霖隨後在都會駅商場出現，經二樓的天橋行往善明邨方向，但未有入邨，而是走近善明街，不過該街道無裝設閉路電視。他亦曾向屋苑維景灣畔、將軍澳華人永遠墳場、將軍澳海濱公園等地點著手調查，但苦無線索。

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下車位是地盤 無閉路電視

李續道，10月21日有的士司機報案指彥霖失蹤當晚，在知專學院附近接載她前往將軍澳日出康城第三期屋苑「緻藍天」後方一帶。他翌日前往調查，見到司機所說的下車位置，是圍封的地盤，該處無閉路電視；而緻藍天的正門雖有鏡頭，但未見彥霖的身影。

另外，當時緻藍天旁邊正在興建另一期日出康城屋苑「Malibu」，惟工地的鏡頭亦無拍到彥霖的蹤影。代表醫管局的大律師詢問Malibu的鏡頭有無錄到的士出現，李指該鏡頭拍到多輛的士，但無法看清車牌號碼，以確認報案司機的說法。

的士司機周泰來稱他曾載過一個貌似彥霖的女子到日出康城。(林樂兒攝)

曾向將軍澳南海濱長廊搜索亦無果

李謂，若從司機所指的下車位走到海邊，應會被閉路電視錄下，惟他未有發現，且下車位置的保安也稱無見過彥霖。除了日出康城之外，他曾沿著將軍澳南海濱長廊搜索海邊一帶，惜無果。

法庭下周一將傳召發現彥霖屍體的市民作供。

案件編號：CCDI-870/2019(ST)