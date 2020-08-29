確診大廈｜患者住所全覽　淘大花園「零確診」220天終失守

本港第三波新型肺炎疫情未息，衞生防護中心今日（29日）公布新增18宗確診個案，晚上政府更新確診者住所名單，共有19個新增住處，當中有人有兩個居所。 2003年爆發沙士的淘大花園，自1月23日本港爆發疫情以來，一直「零確診」，惟持續至今220天終失守，有一名39歲男確診者報稱住址為淘大花園I 座。 另外，觀塘順安邨、牛頭角彩德邨、元朗采葉庭、元朗東成里、荃灣麗城花園、荃灣梨木樹邨、葵青運芳洋樓、葵青葵盛東邨、沙田名城、筲箕灣愛蝶灣、尖沙咀帝樂文娜公館、土瓜灣東興大樓及益豐大廈，亦有確診者報稱住過。當中元朗采葉庭新增三名患者。

袁國勇上周曾到淘大 讚揚乾淨及整潔​

新增確診者中，有6人報稱住觀塘區，當中有3名男確診者住在牛頭角下邨。兩名貴輝樓住戶確診，包括在周二（25日）發病的77歲老翁（#4774）、及一名於上周五(21日)發病的89歲退休老翁（#4776），另有一名住在貴亮樓的55歲男居民（＃4785），他報稱在本月19日起出現病徵。

沙士重災區淘大花園，數月來一度無人確診，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇在本月20日，更特地到該邨視察該區的防疫成效，讚揚淘大物業管理及食肆皆乾淨及整潔。惟今日公布資料顯示，一名39歲報稱住在淘大花園I座的男子（#4783）確診，若由1月23日本港出現首宗新冠肺炎確診個案起計，淘大花園抗疫約220天終失守。

▼新確診個案居所分區名單▼

彩德邨染疫老婦早發病一個月始確診

另外，觀塘順安邨、牛頭角彩德邨及淘大花園亦有住戶確診。當中一名76歲女士（#4771），報稱住牛頭角彩德邨彩俊樓，她早在7月24日發病，為今日公布的新增確診個案。至於觀塘順安邨安頌樓，則有一名27歲女確診者（#4784）曾居住，她在本周三(26日)發病。

#4772、#4773及#4781確診者報稱曾住在元朗采葉庭5座。（資料圖片）

元朗確診護士報稱住采葉庭5座 同幢共增三患者



元朗亦有4名確診者。當中采葉庭5座有三人確診，包括在元朗謝建華醫生診所任職62歲女護士（#4772）；一名46歲女子（#4773）及一名2歲男童（#4781），46歲女子及2歲男童同在本周三發病，患者婦人亦住過元朗凹頭東成里。

荃灣梨木樹邨、葵盛東邨盛興樓亦上榜

而荃灣、葵青一帶亦有新增確診者。包括匡智梨木樹宿舍群組中新增確診的43歲女院友（＃4780），該院舍位於荃灣梨木樹邨3座。另有一名與僱主同住的45歲印傭（#4786），她事先無病徵，報稱住在葵青運芳洋樓，由於同層有鄰居確診，故一度與僱主搬到荃灣麗城花園3期6座居住。

此外，一名退休76歲老翁（＃4778）確診，住在葵青葵盛東邨盛興樓，他在本月17日發病。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在疫情記者會中表示，＃4778每日都會乘車到荃灣飲茶及在楊屋道街市買餸，初步認為無特別高危因素。

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土瓜灣兩確診者住所相隔僅3分鐘步程​



至於九龍城土瓜灣一帶亦有兩名確診者，包括是住在益豐大廈B座、事先無病徵的54歲女子（＃4779）；以及住在東興大樓、在本周三發病的65歲男子（＃4770）。兩大廈鄰近，步程僅約3分鐘。



而沙田名城2期、筲箕灣愛蝶灣，以及尖沙咀帝樂文娜公館亦分別有確診者報稱居住過。住名城2期3座的是58歲男士（#4787），他無病徵；一名48歲女確診者（#4777）則住愛蝶灣5座，她在周四（27日）發病。至於尖沙咀帝樂文娜公館則有一名14歲男童（#4775）住過，他亦無病徵，本周三從巴基斯坦回港。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼