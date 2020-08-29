新冠肺炎｜市民「踩界」除口罩遊鶴咀　今年首行山有人「超開心」

本港第三波新冠肺炎疫情回落，但處於拉鋸狀況。室外強制戴口罩措施昨日（28日）起放寬，市民於郊野公園及做運動時可不戴口罩。今日（29日）為放寬措施後首個周末，在鶴咀有不少市民郊遊，當中大部分人未有戴口罩，惟該處並非郊野公園範圍，有效遊人士坦言「踩界」，因此袋內亦有隨身攜帶口罩，以防有執法人員到來。 疫情由1月底爆發，有市民稱因此自春天起未有郊遊，坦言可脫下口罩行山感到「超開心」；又稱因家中有長者，對疫情感擔心，故選擇較短途的路線。

鶴咀地上遺棄置口罩

政府日前放寬措施，市民於郊野公園不需要戴口罩。今日早上約10時，於筲箕灣巴士站不少人等候巴士前往鶴咀及石澳等地。於鶴咀，有不少郊遊的市民沿途脫下口罩，亦有人在拍照時才脫下口罩，在路上不時看到棄置的口罩。

劉小姐與丈夫前來行山，她稱自春天起已無行山，對可以脫下口罩郊遊感舒服，「超開心！」她表示，今日鶴咀不算太多人，人流為平日三成左右。她擔心疫情，故選擇較短途的路線，又提早出門，希望避開人流。

由於鶴咀為海岸保護區，不算是郊野公園範圍，劉小姐直言知道除下口罩「踩界」，認為政策不清晰，因此她在袋內亦有隨身攜帶口罩。

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伍先生與兩位友人前往鶴咀，一行人拍攝不少照片。他稱已有多個星期未有行山，趁放寬措施外出。他稱選擇鶴咀因較短途，而今日未有太多人。其友人又稱因太久未有行山，體能都變差。

有部分行山市民依舊戴上口罩，吳先生稱之前有照舊前往郊遊，認為今日較早前多人，因此會戴口罩。

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