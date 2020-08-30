確診餐廳｜增兩餐廳有患者到訪　The ONE「東海薈．拉斐特」上榜

本港新型冠狀病毒肺炎疫情未息，衞生署衞生防護中心周六（29日）公布的新增確診數字為18宗，當中有16宗屬本地個案。衞生署周六晚亦更新確診個案過去14天行程，資料顯示，新增兩間餐廳曾有確診者到訪，包括於淘大商場4期的「客家好棧」，以及尖沙咀The ONE的「東海薈．拉斐特」。 另外，周六新增的兩宗確診個案，亦曾到訪過牛頭角下邨廣場，分別為源頭不明的89歲退休男子#4776，以及與本地個案有流行病學關連的55歲男子#4785。

新「上榜」食肆方面，根據當局資料，個案編號#4774為77歲男子，於8月25日發病，居於牛頭角牛頭角下邨貴輝樓，屬與本地個案有流行病學關連。他於8月28日或之前，曾到過淘大商場4期的酒樓「客家好棧」，即有可能在他發病後仍有光顧該餐廳。

個案編號#4779為54歲女子，沒有出現病徵，居於土瓜灣益豐大廈B座，屬與本地個案有流行病學關連。她曾於8月28日或之前，曾到過尖沙咀商場The ONE的「東海薈．拉斐特」。

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另外，周六新增的其中一宗源頭不明個案為#4776的89歲男子，他於8月21日發病，居於牛頭角下邨貴輝樓，當局周六疫情記者會中曾指#4776為一名退休人士。當局公布資料顯示，他與同樣周六新增的確診個案#4785均於8月26日或之前，去過牛頭角下邨廣場。

#4785為55歲男子，於8月19日發病，與#4776一樣居於牛頭角下邨，而所居住的大廈則為貴亮樓，屬與本地個案有流行病學關連的個案。他亦曾於8月26日或之前，到過牛頭角上邨商場；並於8月24日或之前，到過旺角商場「The Forest」，該商場已累計有三名確診者到訪過。

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周六不明源頭確診病人，亦包括一名機電工程署工程人員（#4787），為58歲男子，沒有出現病徵，居於沙田名城2期3座。根據當局資料，他於8月27日或之前到過九龍灣機電工程署總部大樓。機電工程署表示，#4787於總部大樓七樓負責宣傳及檢控工作，最後上班日為8月27日。

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