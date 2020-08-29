新冠肺炎｜全民檢測下周二開始　張竹君：為截斷源頭屬好事

本港第三波新冠肺炎疫情未息，今天新增18宗確診個案，當中16宗為本地確診個案，累計增至4,787宗；另外有約10宗初步陽性個案。 「全民檢測」計劃將於下周二（9月1日）展開，衞生防護中心傳染病處主任表示，單單以半日的登記數字不能說明成效，而港府至今對參與人數無明確目標，個計劃剛開始好的開始，的確可以對截斷源頭亦為好事，並呼籲市民可以把握機會。

「全民檢測」計劃將於下周二（9月1日）展開，市民今日（29日）早上7時起可於網上系統預約檢測的日期及地點。（資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情未息，今天新增18宗確診個案，當中16宗為本地確診個案，累計增至4,787宗；另外有約10宗初步陽性個案。「全民檢測」計劃將於下周二（9月1日）展開，市民今日（29日）早上7時起可於網上系統預約檢測的日期及地點。政府新聞處表示，截至中午12時，有117,700人登記。衞生防護中心傳染病處主任表示，單單以半日的登記數字不能說明成效，而港府至今對人數無目標，個計劃剛開始好的開始，市到網站登記檢測亦為好事，的確可以對截斷源頭、找到多少隱性患者作出一個好的機會。

此外，今早公務員事務局局長聶德權於一電台節目中表示，全民檢查可以為未來第四、五波的新冠肺炎疫情、及重新作通關準備，張說自己未有留意有關節目，不便評論。