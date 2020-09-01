831一周年｜孕婦被警方拉跌　目前無大礙　丈夫被捕

昨日（31日）是「831太子站衝突」一周年，晚上再次有警民衝突，警方驅散在場人士，一名孕婦被警員拉跌受傷，其丈夫亦受傷被捕。警方在facebook僅表示推開一名人士後，發現她是孕婦，因不適送院。 到廣華醫院協助受傷孕婦及其丈夫的旺角區議員余德寶在電台節目中表示，孕婦懷孕七至八個月，檢查後確認胎兒安全，而丈夫被近距離噴射胡椒噴霧有受傷，無大礙，被警方以「公眾地方行為不檢」拘捕，有律師團隊協助。

從現場片段所見，警方進行該輪驅散行動前，與示威者雙方互相對罵，之後警方上前欲帶走孕婦的丈夫，情況混亂，期後一名孕婦被警方拉跌倒地，其丈夫情緒激動，被噴胡椒噴霧後被捕，孕婦有女警協助。

該名孕婦昨晚在醫院接受傳媒訪問時指，被警推跌及噴椒，受訪時落淚，其親屬指孕婦懷孕七至八個月，胎兒仍有心跳。

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警方在facebook表示，「當人員到達亞皆老街近通菜街附近拘捕一名男子期間，曾一度拉開其身旁的同行女子，並因應現場情況使用胡椒噴劑。及後，警員發現該名女子為一名孕婦，她感到不適，人員立即提供協助」，並無敘述孕婦「不適」的原因。

余德寶：丈夫已有律師團隊協助 情緒恢復平靜

旺角區議員余德寶表示，事發時並無在現場，時候到廣華醫院協助二人，孕婦檢查後並無大礙，現在病房觀察留醫；其丈夫被落案起訴「公眾地方行為不檢」。他說在醫院兩夫婦不能互相溝通，因此與其家人協調，丈夫已有律師團隊協助，情緒恢復平靜，而孕婦一度擔心胎兒和丈夫的安全。

余德寶形容拘捕行動荒謬，又指當時有片段所見，丈夫曾大聲表示懷孕的太太被警員撞過，因此不滿而叫罵，雙方都有口角。對於有質疑指，為何二人要到太子站附近，余德寶說二人在旺角工作，市民可以判斷情況。

警務處處長鄧炳強指，造謠「831打死人」是危害國家安全，余德寶稱有市民仍不相信政府，亦有市民去獻花並非相信「打死人」的說法，而是不滿一年前當日，警方在港鐵車廂內，揮警棍噴胡椒噴霧，多人被打到頭破血流，以及封鎖太子站後，踩着市民上扶手電梯等種種做法。