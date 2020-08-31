831一周年｜市民太子站外獻白花　警員開咪警告罰款1500元

逃犯條例風波去年引發連場衝突，2019年8月31日晚上大批防暴警察在港鐵太子站內展開拘捕行動，衝入港鐵車廂被指使用過份武力，又封閉港鐵站出口，事後甚至流傳有人死亡。今日為831事件一周年，早上開始有市民陸續到B1站外獻白花，軍裝警員則不斷在站內巡邏，至中午時分，現場氣氛平靜。 下午1時，經常參與「和你Lunch」人稱「Lunch哥」的學生David，在太子站內默哀一分鐘，與此同時社工呂志恆亦在站外祈禱。大批警員及港鐵職員在場戒備。市民在站外獻花，警員開咪勸阻警告罰款1500元甚至檢控。

【1403】兩批意見不同人士在花旗銀行外爭執，指有人拍攝他人「大頭相」。有便衣警員上前呼籲被指拍攝「大頭」的一批人離開，跟着一批軍裝警員將兩批人士分隔。

【831一周年】女警開咪要求獻花的女市民立即將花取走，否則會罰款1,500元。市民攜白花離開，並舉起象徵「五大訴求」的手勢。（鄧詠中攝）

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【1350】警方劃起封鎖線，要求記者在橙帶內採訪。

【1337】大批警員掩至包圍太子站，部份警員帶備圓盾、頭盔戒備，亦有人帶備防毒面罩。他們沒有掛上委任證，只得藍紙黑字的行動呼號卡。指揮官呼籲在場記者離開。

【1327】David 質疑他一個人如何進行公眾活動，然後進入旺角警署內。警員要求警署外水馬內的記者離開。

【1322】David到旺角警署報案室門口外叫「沒有暴徒只有暴政」、「五大訴求缺一不可」等口號。女警開咪指David正進行公眾活動，警告他立即離開，否則會檢控，「喺我地警署門口，著住藍色衫嘅男士留意，你已經進行緊公眾活動，麻煩你立即離開，唔好阻住我哋通道。」

【1318】港鐵職員在B1出口駐守，David在站外向傳媒聯絡隊及港鐵職員叫喊，要求與警方就去年831太子站事件對話，惟對方未有理會。

【1310】太子站外，有女市民欲上前獻花，有女警開咪要求獻花的女市民立即將花取走，否則會罰款1,500元，「呢位女士，拎返你朵花，唔好咁樣擺返低，我哋依家mon（監控）住你，如果你再唔拎走就會罰款1,500元。」

【1308】學生David原來在太子站內默哀，被港鐵職員趕離，並指他違反港鐵附例滋擾其他乘客。



【1300】經常參與「和你Lunch」人稱「Lunch哥」的學生David，在太子站內默哀一分鐘，與此同時社工呂志恆亦在站外默哀。大批警員及港鐵職員在場戒備。

去年8月31日太子站發生嚴重的警民衝突，警察於站內執法被指使用過份武力，更傳出「打死人」的說法，警方、消防處、醫院管理局等一一否認。一度被指荃灣浮屍主角，其中一名謠傳「失蹤者」、被稱為「韓寶生」的男子昨日（30日）在社交網發布片段，澄清自己真名是王茂俊。王指自己被控暴動等8項罪名，由於有感將會面臨不公正的審訊而流亡英國，強調已與在港的家人、朋友斷絕聯絡。