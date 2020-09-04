新冠肺炎｜公共交通遇疫客量齊跌　天星上半年失逾一半客未算最慘

本港新冠肺炎疫情持續，嚴重打擊本港經濟。運輸署日前公布6月統計資料，總結今年上半年，各項公共交通服務，無論專營巴士、鐵路、公共小巴、的士以至渡輪，日均客流量均錄得跌幅，跌幅由兩成至四成不等。 旅遊業接近停頓，深受旅客喜愛，橫越維港可飽覽兩岸景色的天星小輪，上半年失去逾半數乘客，客量較去年同期跌近56%。不過低處未算低，港鐵機場快線受航空業接近冰封影響，客量跌勢更嚴重，機鐵今年上半年總客量，較去年同期跌近77%。 疫情反覆變化亦明顯影響市民出行，從運輸署今年上半年數據所見，大部分公共交通服務，在今年4月的日均客量表現最差，機鐵該月的日均客量僅得4,500人次，較去年同期「插水式」跌近92%。

本港新冠肺炎疫情持續，政府多次呼籲市民保持社交距離、減少外出，影響市民出行意欲。（資料圖片／歐嘉樂攝）

新冠肺炎在港爆發多波疫情，訪港遊全面停頓，政府因應疫情發展，多次呼籲市民保持社交距離、減少外出，加上公私營機構分別實施居家工作安排，市民出行明顯減少。根據運輸署數據，今年首半年各類公共交通工具日均客量合共約890萬人次，較去年同期，日均客量1,297萬人次，下跌約31.4%。

整體乘公共交通出行人次減少31.4%



專營巴士方面，以新大嶼山巴士跌幅最嚴重，今年首半年日均客量約6.02萬人次，較去年同期錄得10.04萬人次，下跌40%。若以按月表現計算，今年4月嶼巴客量表現最差，日均客量錄得4.88萬人次，較去年同期9.94萬人次下跌50.9%。至於龍運巴士，首半年日均客量約8.05萬人次，較去年同期12.55萬人次下跌35.9%，並以4月日均客量最低，錄得6.19萬人次，較去年同期下跌52.1%。



同期間，新、城兩巴今年首半年，日均客量較去年同期分別下跌25.8%及30.7%；九巴則下跌26.4%。

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港鐵今年上半年錄得上市以來首次虧損，各鐵路線客量齊「插水」，機場快線的客量跌幅最嚴重，首半年日均客量約1.13萬人次，較去年同期約4.97萬人次，大幅下跌77.2%；按月計，今年4月客量創低點，每日僅接載4,500人次，較去年同期每日5.4萬人次，暴跌91.7%。

港鐵上半年本地重鐵服務客量跌近4成



至於港鐵的本地重鐵服務，今年上半年日均客量約308.2萬人次，較去年同期約496.4萬人次，下跌37.9%；受第一波疫情衝擊，今年2月港鐵重鐵服務日均客量曾低見246.9萬人次，較去年同期487.9萬人次，跌49.4%，失去近半數乘客。相信是與配合政府防疫措施，關閉高鐵西九龍站、東鐵線羅湖站及落馬洲站有關。

至於輕鐵及港鐵巴士服務，首半年分別錄得日均客流為28.8萬人次及11.2萬人次，較去年同期下跌41%及21.4%。

新冠肺炎疫情下，機場快線首半年日均客量約1.13萬人次，較去年同期約4.97萬人次，大幅下跌77.3%。（資料圖片）

訪港旅客缺席 天星小輪客量跌逾半

機鐵客量暴跌，旅客為重要客源的天星小輪亦難倖免。在訪港旅客缺席下，天星小輪上半年日均客量只有約2.44萬人次，較去年同期約5.59萬人次跌超過一半，跌幅達56.3%。若按月計算，天星今年4月客量表現最差，日均客量僅1.94萬人次，較去年同月跌63.3%。至於的士服務，今年上半年日均客量，亦較去年同期跌24.2%，惟數據未反映7月第三波疫情出現的士感染群組情況。

疫境下雖然所有交通工具無一倖免，客量齊跌。運輸署數據中，紅色小巴今年上半年客量跌幅較輕微，僅較去年同期跌3.1%，屬唯一錄個位數客量跌幅的公共交通服務。惟運輸署在報告亦指，因紅色小巴營辦商無須定期向當局提供營運數據，該項數據未能反映乘客人次的短期波動，並不應視作實際乘客人次的準確陳述。

▼天星小輪客量急挫逾半 乘客寥寥無幾▼

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