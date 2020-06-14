新冠肺炎｜港鐵5月載客量回升三成達9,700萬人次　按年仍跌三成

新冠肺炎疫情下，市民減少出行，運輸業大受影響，港鐵近月客量更曾創下兩鐵合併下的新低。不過隨着5月份疫情放緩，公務員復工，限聚令亦放寬等，港鐵5月份的載客量顯著回升，全月達約9,700萬人次，較4月份多2,245萬人次，升約三成。不過與去年3月比，仍減約31.9%。

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受疫情影響，港鐵早前曾透露，今年首季的客流量按年下跌約四成，當中今年2月份的本地服務總載客流，約為7,141萬人次，日均約246萬人次，為兩鐵合併以來新低。

踏入5月份，公務員復工，限聚令由4人放寬至8人；月底更有中學復課，出行人數上升，港鐵載客量亦回升。根據港鐵數據，5月份本地服務總量為約9,700萬人次，日均約313萬人次，較4月份多2,245萬人次，升約三成。不過與去年比較，客流仍下降不少，2019年5月達約1.43億人次，即按年下跌約31.9%。

由於客流下跌，港鐵2月底起削減班次，4月份停運迪士尼線，並再調整東涌線、屯馬線一期等服務。當時港鐵稱，有關措施可減省不必要的能源消耗，強調會密切留意最新情況，當乘客量回升，行車時間表會逐步調節以切合乘客需要。另外，港鐵7月起會提供車費八折優惠，維期半年，預料收入損失約16億元，不過政府會承擔實際總收入損失的一半，以8億元為上限。