新冠肺炎｜增12宗確診　染疫64歲地盤工　愉景灣智新書院地盤工作

新冠肺炎疫情放緩，本港今天（1日）新增12宗確診個案，當中只有一宗屬於源頭不明，患者是一名64歲男子，他住在元朗水蕉新村，是一名地盤工人，8月17日曾於愉景灣智新書院地盤工作，其後於8月21日發燒，有十多名同事屬於密切接觸者，需要接受檢疫。截至今日，本港累積個案為4,823宗，包括一宗疑似個案。 另外，本港初步陽性個案少於十宗。

一名患者在愉景灣智新書院地盤工作。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生指，今天新增12宗確診，當中3宗屬輸入個案，包括一名菲傭。而9宗本地個案中有8宗與早前個案有關連，只有1宗源頭不明，患者是一名64歲男子，他住在元朗水蕉新村，是一名地盤工人，8月中曾於愉景灣智新書院地盤工作數天，「鑿地、拆嘢」，其後於8月21日發燒，有十多名同事屬於密切接觸者，需要接受檢疫。

張竹君指，雖然患者及同事工作時有戴口罩，但因為其工作辛苦，經常要脫下口罩喝水，當局認為他的同事風險也高，因此安排他們檢疫。她呼籲公眾盡可能戴口罩，若需脫下口罩，就應與他人保持距離。

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博愛醫院員工無穿著合適防護裝備

這名64歲男子於8月30日到博愛醫院求醫，當時他的血含氧量偏低，需要高濃度氧氣治療，檢測後發現初步確診，當局追查下發現，兩名醫院員工無穿著合適防護裝備，需列為密切接觸者。醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲指，沒接到兩名員工有病徵的消息。

男患者現時於瑪嘉烈醫院深切治療部留醫，情況危殆，張竹君稱，現時無法直接向他問到行蹤，只透過他太太了解到他的工作情況，他太太稱他發病後感到疲倦，主要留在家中。對於他發病後多天才求醫，張竹君呼籲，市民即使只有輕微病徵，也應留意，主動求醫或到診所取樣本瓶做檢測。

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