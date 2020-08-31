新冠肺炎｜運房局周二起為貨櫃碼頭員工檢測　前線每7天驗一次

新冠肺炎疫情持續，早前葵青貨櫃碼頭出現群組爆發。運輸及房屋局表示，由周二（9月1日）開始為該貨櫃碼頭的指定前線員工，包括岸邊裝卸工人、操作組長、船位策劃員及保安及安全主任，安排新冠病毒定期檢測，預料涉1,200人。運房局指，檢測屬自願性質，按衞生部門建議，在定期檢測的初期，指定前線員工會每7日接受一次檢測。

+ 4 + 4 + 4

運房局表示，與各碼頭營運商磋商後，將會為需在貨船上工作或需與貨船船員接觸的四類特定群組，包括岸邊裝卸工人、操作組長、船位策劃員及保安及安全主任，安排定期檢測，有關工種的員工大約1,200名。當局指，因應衞生部門建議，在定期檢測初期，相關前線員工會每7日接受一次檢測，之後會因應疫情變化，及衞生部門的意見，檢視定期檢測的安排。

運房局指，檢測屬自願性質，有意參與的前線員工，需事前向其碼頭營運商登記個人資料，包括姓名、聯絡電話等，並提交同意書；之後可按碼頭營運商的安排，每星期於指定時間前往設於二號、四號及九號碼頭的檢測地點接受檢測。

至於檢測方法，檢測機構的當值人員會為碼頭前線員工採集鼻咽拭子樣本，並將樣本送往化驗室作檢測。運房局稱，檢測機構不會備存他們的個人資料，若有檢測結果呈陽性，衞生防護中心、運房局及相關碼頭營運商將接獲通知以作跟進。當局呼籲指定前線員工積極參與是次定期檢測安排，以保障公眾健康及減低社區傳播的風險。

▼8.28起重開及仍關閉處所一覽▼