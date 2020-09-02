男生踢警判感化　律政司嫌太輕求覆核　被告申延期被拒案10月審

有市民去年11月11日響應反修例運動，發起「大三罷」行動，18歲男學生涉在將軍澳腳踢一名警長，被判感化1年。律政司就案件向上訴庭提出覆核聆訊，案件今（2日）提訊，惟男學生的代表律師稱，他正申請法律援助，要求先押後案件6星期，高等法院首席法官潘兆初認為，若等待法援署的回覆，案件會「拖得太耐」，決定不會等候其法援結果，下令10月23日進行聆訊。

男學生龔逸勤（18歲）早前承認襲警罪，案情指他在去年11月11日，涉案警長正在將軍澳追截一群示威者，但期間遭被告用左腳踢了左脛骨，由於警長當時戴上護脛，因此沒有受傷。

辯方今在庭上透露，龔正申請法援，並正等候法援批准其申請，要求押後案件6星期，惟潘官認為批准押後會令本案「拖得太耐」，又指法庭於7月23日已去信龔通知他本日的聆訊，但8月14日法援署指龔仍未申請法援，質疑為何龔未及時作出申請。

上周二才親自到法援署申請

辯方解釋，龔早前多次致電法援署查詢申請程序，惟沒人接聽，最終他在上周二親身到法援署查詢，才能正式作出申請，潘官認為拖延不合理，法援署或會要求龔再提交其他文件，潘官最終下令於10月23日進行覆核聆訊，雙方在期間要向法庭提交陳詞。

案件編號：CAAR8/2020