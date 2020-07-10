燒國旗案｜咖啡師原判社會服務令　律政司申刑期覆核得直改囚5周

一名21歲咖啡師學徒鄧智樂去年9月21日「屯門公園再光復」遊行期間，涉與他人在屯門大會堂外焚燒及踐踏國旗，早前他承認1項侮辱國旗罪被判處240小時社會服務令，律政司不滿刑期過輕向法庭申請刑期覆核，今日（10日）在屯門裁判法院審理，裁判官接納律政司申請，改判被告監禁5星期。

控方於陳詞中指，裁判官於原審量刑時未有充分考慮案中多項加刑因素，包括涉案國旗屬公物、被告與他人以包括撕毀、焚燒及踐踏等方法侮辱國旗。庭上又播放涉案現場片段，顯示最後由被告接觸國旗後火熄滅，辯方指被告不欲火勢蔓延而用腳將火踩熄，控方表示不認同，指被告是再以踐踏形式侮辱國旗。

裁判官認同未給予足夠比重

辯方指出被告已履行6次社會服務令，自己亦有就行為反省，又指他剛獲公司晉升為全職主任咖啡師，身份改變為他帶來責任及令他成熟，希望法庭給予機會。署理主任裁判官張潔宜考慮後，但認同當初判刑時沒有就有關因素給予足夠比重，認為被告行為可視為輕蔑、蔑視國旗，並同意其行為嚴重貶損國家尊嚴，即時監禁是唯一選項，改判被告入獄5星期。

警方毒品調查科高級督察（行動）黃知雯表示，警方尊重及歡迎法庭裁決，警隊保障市民於基本法下合法表達意見權利，但不會容忍任何違法行為。黃又指過去一年社會觀念出現嚴重偏差，以為只要表達意見就可以違法達義，判刑證明想法是錯誤。

毒品調查科高級督察（行動）黃知雯表示，警方尊重及歡迎法庭裁決。（王譯揚攝）

今次是律政司第二次就侮辱國旗案件提出刑期覆核。去年9月，一名21歲男子在沙田新城市廣場「和你Shop」中，踐踏國旗及將國旗扔進水池。原被判200小時社會服務令，但律政司認為判刑過輕，就刑期提出覆核申請，上訴庭其後改判被告即時入獄20日。