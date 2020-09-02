野戰謀殺案｜男戰友涉助除死者手機資料　被控妨礙司法公正罪受審

野戰（Wargame）發燒友Bosco在3年前在藍田五桂山上遭殺害，其中一名「戰友」涉協助清除Bosco手機中的資料，及收起其背包等物品，因而被控妨礙司法公正及處理贓物罪，該「戰友」否認控罪，今（2日）於高等法院受審。控方開案陳詞指，被告雖然在警誡下聲稱，接過背包時發現有紅點，但沒起疑，又稱不知電話及背包屬於Bosco，控方認為他沒說出全部真相。

被告黃暐浩（21歲）被控於2017年5月28日，在香港作出妨礙司法公正傾向的作為，即致使一些屬於郭葦諾iPhone 內儲存的資料移走和刪除，而該項目可能載有郭死亡的相關資料；並處理贓物，即屬郭的綠色背包、載有3個槍枝部件的黑色膠盒及一對耳機。

被告黃暐浩被指曾協助清除死者郭葦諾的手機資料及其他物品，被控妨礙司法公正及接贓等罪。(李慧娜攝)

死因因買賣裝備與朋友起爭執

控方開案陳詞指，事主郭葦諾為Wargame發燒友，他與男子嚴汝衡因Wargame裝備的買賣事宜起紛爭，嚴打算約郭行夜山教訓他，並對他造成嚴重身體傷害。

2017年5月27日晚上，郭與嚴及另外2人行夜山，期間嚴著另外兩人在半山等候，他與郭再上山，嚴約一小時後獨自折返，並聲稱郭已離開。郭的家人翌日發現郭失蹤，於是報警，而郭的屍體後來被尋回，其頭部包著麻袋，衣服滿是鮮血。法醫認為郭死於頸部的刀傷及頭部的傷勢。

郭的電話資料被消除

警方後來在當晚同行的人士家中搜出郭的手話，而電話內的資料已被消除。被告在警誡下承認，嚴指使他刪去電話內資料，但他不知此行為屬違法。他在5月28日從嚴手上接到背包等物品，雖然背包上有紅點，但他不知背包及電話屬於郭，他最終將電話帶到先達廣場清除資料，並將電話還給嚴，他以為電話屬嚴。

控方指，被告在警誡下沒有說出全部真相，他從嚴手上接過背包及清除電話資料時，應知郭已遭遇不測。從嚴與被告的WhatsApp對話、行夜山等事件可見，被告必然知道電話與背包與郭的死亡有關。

案件編號：HCCC250/2019