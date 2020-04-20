葵涌警署一名警長　涉妨礙司法公正被捕　被指策劃月中汽油彈案

葵涌警署一名警長涉嫌妨礙司法公正被捕，他被指「自編自導」本月中區內一宗汽油彈案，案件由新界北總區重案組調查。 據了解，被捕的警長38歲，駐守葵涌警署特遣隊，將被停職。有人被指有份策劃、安排其他人擺放汽油彈，以及時「偵破」案件。

警方於4月13日拘捕一名男子。（資料圖片）

《香港01》就事件向警方查詢。警察公共關係科回覆指，警方在調查一宗刑事案件期間，懷疑有人妨礙司法公正，遂展開調查。經調查後，警方今日（4月20日）在秀茂坪區拘捕一名38歲男子涉嫌「妨礙司法公正」，現正被扣留調查，案件交由新界北總區重案組跟進。被捕男子為一名警務人員，並將會被停職。警方重申，警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理，進行刑事調查及紀律覆檢。

警方於上周一（4月13日）晚上，在葵涌警署附近的葵芳邨截查一名21歲大專生，從袋中搜出2枝汽油彈。他被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，於上周四（16日）被押至九龍城裁判法院提堂。

據悉，由於案件已經進入司法程序，警方正評估今次警務人員被捕事件，對上述案件有否影響。消息稱，警方在調查汽油彈案時，接獲線報指，懷疑當中有警務人員安排他人擺放汽油彈，再「及時」作出拘捕。