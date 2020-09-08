逃犯條例｜小學教師以膝撞警被裁襲警罪成　被判入獄9星期

小學體育教師楊博文被指在去年11月「黎明行動」當日早上慢駛，遭交通警截查時提膝撞警長腹部一下，被控一項襲警罪。老師否認指控，早前經審訊後被判罪成，遭裁判官吳重儀批評他對警員有敵意及有潛在人格障礙，一度還押小欖精神病治療中心，以待索取心理、精神科報告等量刑。楊後來在高等法院獲准保釋，判刑日期亦有6月經多次押後至今天（8日）於粉嶺裁判法院處理，楊被判入獄9星期。他即申請保釋等候上訴獲准。

官指未見被告有反省及悔意

裁判官吳重儀判刑時指，被告未有在精神科報告透露母親患抑鬱，亦未有向醫生提及他擔心會被警員掟落橋的妄想，認為該報告有不盡不實之處，加上法庭未見被告有深切反省及悔意，亦未見他有洗心革面之意，決定不會判處緩刑。

被告曾還押小欖一星期

被告楊博文（29歲）被控於去年11月11日在上水掃管埔路迴旋處襲擊警長鍾宏業。裁判官今年6月裁定罪成後，明言考慮判監，並下令索取兩份精神報告、心理及背景報告。被告還押小欖精神病治療中心一星期後，在高等法院獲准保釋；法官指若有需要，被告需到小欖精神病治療中心接受評估。

被告楊博文在高等法院獲准保釋等候判刑。(朱棨新攝)

辯方指被告被捕後滿臉傷

控方案情指，案中事主鍾宏業警長稱，當日早上6時半左右見被告以時速約10公里駕駛私家車入迴旋處，並逗留約2分鐘，之後又折返迴旋處慢駛，阻塞交通，遂上前截停調查，並要搜車，但被告表現憤怒，並以膝撞方式撞向他的腹部，在場其他警員將被告制服，並把他壓在地上及手銬反鎖他。

辯方卻指有份調查的警員把被告壓在地上時，並以「磨薑」方式把被告的面在地面磨擦，又揸他下體及挖眼，有照片證被告被捕後臉上傷痕累累，惟警員作供時否認其事。

官曾指被告對警充滿敵意

裁判官早前裁決時謂，被告自稱不仇警，但庭上的眼神對警察充滿敵意，作供時會直呼警員編號，有別一般證人以「警員」、「阿Sir」等稱呼。對於被告表示遭受警暴、不知道當日有三罷活動、車上戴口罩是因為鼻敏感，裁判官均拒絕信納，但相信警員的供詞，裁定被告罪成。

案件編號：FLCC5275/2019