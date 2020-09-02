理大外聲援行動28人遭落案起訴　26人曾踢保再被捕　包括學生教師

去年理大圍城案發生近10個月，至今日（2日）警方再拘捕26名「踢保」人士，連同2名保釋候查人士，起訴28人一項非法集結，當中1人涉藏有雷射筆、加控藏有攻擊性武器。該28人，包括15名學生及1名教師，所有人將於下周三提堂。警方指，理大事件為近年最大紀錄示威案，涉及最多被捕人士及傷者，並強烈讉責無差別嚴重傷人行為，並指「踢保」後如警方有足以證據，仍會將涉案人士拘捕。

有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東（中間）表示，今日（2日）再拘捕26名「踢保」人士，以及2名曾經擔保的人士。（黃偉民攝）

有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東表示，去年11月18日早上8時許，過百人於尖沙咀科學館廣場外集結，他們聲稱支援理大內的示威者。當時警方與示威者對峙，並且警告及勸喻他們離開，最後警方使用適當武力驅散。但有示威者不肯走，最終警方拘捕135人。何指出，當時大部分人拒絕擔保，最終只有6人願意擔保。

警方經過深入調查後，今日（2日）再拘捕26名「踢保」人士，連同2名曾經擔保的人士，共20男8女，介乎16歲至37歲，包括15名學生及1名教師，其他人為文員及待應等職業。他們今日被落案控告一項非法集結罪，當中1人涉藏有雷射筆、再被控藏有攻擊性武器罪，並將於9月9日下午於九龍城裁判法院提堂，案件之後轉介至區域法院。

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警方傳媒聯絡隊人員 處於記者群中箭

何振東稱去年理大事件，為本港近年最大紀錄示威案，涉及最多被捕人士及傷者。他指出，去年11月11日至27日發生的理大圍城案，涉及多宗暴力事件，包括紅隧收費亭遭縱火、有示威者從高處拋擲硬物，差點擊中駛過的私家車及電單車，事件令紅隧被逼封閉14日，造成交通阻塞。

另外有示威者於理大泳池練習投擲汽油彈、拋擲綁有釘的石油氣罐、有市民清理路障時遇襲，以及有人向警員發射弓箭。何振東稱，當時一名警方傳媒聯絡隊人員，處於記者群中箭，「呢枝箭射到佢隻腳差唔多穿，如果唔好彩會中頭或者身體，呢啲無差別嚴重傷人行為，係需要讉責。」

何振東：有關人士不要鋌而走險 使用非法途徑離開香港

何振東表示，今次拘捕行動只屬理大圍城事件的一部分。事發後有人「唆擺」被捕人士拒絕擔保，但他強調警方不會停止調查，一旦有足夠證據警方會採取拘捕行動。對於有人企圖潛逃以逃避刑責，何呼籲有關人士不要鋌而走險、使用非法途徑離開香港，因為會牽涉極大的人身安全風險。他續指，由於案件沒有檢控期限，日後只要於有證據下尋獲涉案人士，案件仍有機會上法庭。

去年11月爆發「理大圍城」事件，理工大學先發生激烈警民衝突，之後演變成圍城事件，其間有示威者突圍、游繩及爬渠逃走，首日衝突的下午，1名傳媒聯絡隊警員，在距離大學近30米處，被箭射中左小腿，導致衝突急劇升溫。事件近1,400人被捕、數百人受傷。

早於今年7月17日，理工大學學生會接獲警方通知，警員帶同搜查令搜理大，當日警方除撿走5部電腦，並繪製學生會辦公室內外平面圖，以及對現場環境進行拍攝。