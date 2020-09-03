全民檢測｜逾88萬人預約　47萬人完成採樣　已化驗13.8萬個樣本

全民檢測「普及社區檢測計劃」踏入第三日，政府在今晚（3日）公布計劃相關數字，今日早上8時至晚上8時，共有約19.2萬人在全港各社區檢測中心登記採樣，即累計47萬人完成檢測採樣，當中13.8萬個樣本已完成檢測。政府又指，累計88.4萬人成功預約參加計劃，接獲143宗個人資料被登記的個案，其中80宗個案懷疑涉及盜用他人的個人資料，經已轉交警方處理。

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

今日12小時共有約19.2萬名市民完成採樣

政府表示，由今日（3日）早上8時至晚上8時，共有約19.2萬名市民，於全港各社區檢測中心登記檢測，而計劃在9月1日開展以來，累計合共有約47萬名市民在檢測中心登記檢測。自8月29日網上預約開始以來，截至今日晚上8時，累計有約88.4萬名市民成功預約檢測。

截至今日晚上8時，計劃已經累計完成約13.8萬個樣本的核酸檢測，呈現初步陽性的樣本會交由衞生署公共衞生化驗服務處，以覆檢確認結果，確診個案會由衞生防護中心跟進並公布。

截至9月3日晚上8時，累計有約88.4萬名市民成功預約檢測參加全民檢測。（資料圖片 / 羅君豪攝）

接獲143宗個人資料被登記的個案

政府指，被指個人資料被他人用於登記預約的個案已接獲143宗，其中80宗個案懷疑涉及盜用他人的個人資料，經已轉交警方處理。

政府發言人呼籲市民踴躍參加普及計劃，盡快合力截斷病毒的傳播鏈，助社會逐步回復正常的生活和經濟活動。

▼18區141個社區檢測中心一覽▼

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▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼