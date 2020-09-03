全民檢測｜12萬檢測樣本完成化驗被質疑偏低　政府：初期須磨合

全民檢測計劃於9月1日開始，衞生署署長陳漢儀今日（3日）表示，截至下午1時已有37萬名市民接受檢測，而截至下午2時已完成12.88萬個樣本測試，當中有6人經衞生署覆檢後證實對病毒呈陽性。 被問及全民檢測計劃已踏入第3日，為何檢測量仍偏低未達目標的每天30萬個樣本檢測。陳漢儀解釋，計劃始終是初期階段，運作上仍須磨合，加上每個環節不論檢測過程、化驗所以致運送樣本，對工作人員而言均是「新的」，故相信一、兩日後檢測數目有望提升。

▼9月4日起放寬措施 部份處所仍關閉▼

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政府早前表示，全民檢測計劃每天可化驗約30萬個樣本，被問及全民檢測計劃已推行2日，為何檢測量仍偏低未達標。陳漢儀解釋，計劃始終是初期階段，運作上仍須磨合，加上每個環節不論檢測過程、化驗所以致運送樣本，對工作人員而言均是「新的」，故相信一、兩日後檢測數目有望提升。

▼01實測咽喉拭子採樣▼

對於完成12.88萬個樣本測試，其中6名市民於「社區普及檢測計劃」中對病毒呈陽性，其感染比例是否偏低。陳漢儀稱，現時僅是在計劃中首批數字，現階段難以評估陽性比例屬高或是低。



至於有指市民能在網上預約系統，重覆登記接受檢測，有否「篤數」嫌疑。陳漢儀稱，倘市民重覆預約檢測，網上系統能夠識別，呼籲所有合資格市民只接受一次檢測，沒有必要重新檢驗，除非是接觸到高危群組；惟市民倘出現任何病徵，亦應直接求醫，不應等候此計劃。她又提醒，即使市民的檢測結果對病毒呈陰性，仍要保持謹慎，注重個人清潔、勤戴口罩及保持社交距離。