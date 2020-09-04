輕鐵出軌事故暫減速行駛　區議員陳樹英：望區內巴士協調

輕鐵一架610單卡列車上周六（8月29日）駛入兆康站月台期間，車尾有車輪經過一個道岔位置出軌，事件中無人受傷。港鐵因應事故決定全面審視輕鐵網絡的全部道岔，並考慮提高安全標準。港鐵向前線發出告示，指由昨日（2日）早上起，全線輕鐵駕駛時速要由15公里，減慢至10公里。 屯門區議會主席陳樹英今日（4日）於香港電台節目中《千禧年代》表示，涉事輕鐵後轆出軌的情況較為少見，相信是路軌移位引致事故，因現時所見前轆駛過後，後轆卻脫出，估計路軌出現問題的機會佔大多數。

屯門區議會主席陳樹英今日（4日）於一電台節目中表示, 涉事輕鐵後轆出軌的情況較為少見, 相信是路軌移位引致事故。（資料圖片）

陳樹英續說，由於現時輕鐵需要進行檢測，因此在經過分岔道時將車速減慢，形容「慢過電車駛過」，部分月台或出現輕鐵排隊輪候入站的情況，亦增加了乘客候車的時間。另外，她說，期望港鐵盡快交代事故原因，並加強接駁巴士服務。

她又指，一直提出要打破輕鐵壟斷區內交通服務的問題，加上區內學生準備於月內回校上課，九巴較早時已推出雙向分段收費，容許居民以短途車資，在區內乘搭往區外的長途巴士，因此，她希望九巴將先導計劃擴展至不同路線，讓居民有更多區內的交通選擇。