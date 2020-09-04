現代教育導師涉誤導考評局　官指被告或深信補習中心非學校裁罪脫

在現代教育當補習導師的中學教師，被指隱瞞他在補習學校任教，使考評局聘他為文憑試報到室主管，以騙取3780元酬金，他否認欺詐罪受審。裁判官今（4日）裁決時指，被告有可能真誠相信現代教育非補習學校，而是補習中心，所以才簽署考評局的回條，聲稱他在「補習學校」沒有教務，控方未能證明其不誠實意圖，裁定他罪名不成立。

被告陳耀輝（40歲），在現代教育任經濟科補習導師，他亦是路德會西門英才中學英文教師，被控在2018年3月19日至4月19日期間，在交予考評局的回條上作出虛假聲明，表示他在補習學校沒有任何教學職務，誘使考評局聘請他為英文科說話能力考試的報到室主管，導致他獲得作為報到室主管的3780元酬金。

認為現代教育是補習中心

被告在審訊期間辯稱，學校內沒人願意擔任報到室主管，但校長又想派員出任，所以他才勉為其難答應，他簽聲明時認為現代教育並非補習學校（tutorial school），而是補習中心（tutorial centre），加上他在現代教育任教經濟科，所以認為沒衝突。

英文老師咬文嚼字也合情合理

裁判官指，控方未有證據反證被告對補習學校的理解屬錯誤，而考評局也沒有清析定義補習學校的意思。被告為英語老師，會咬文嚼字也合情合理，而他也提出不同補習社有不同的英文稱呼，他有可能真誠相信現代教育非補習學校，而是補習中心，控方未能證明其不誠實意圖，故裁定他罪名不成立。

案件編號：ESCC2636/2019