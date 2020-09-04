聾啞囚犯涉抓傷懲教員　辯方指溝通誤會　有如屈盲人偷看國家機密

赤柱監獄懲教員在獄中派信時，聲稱不知收信的囚友是一名聾啞人士，戴著口罩向對方解釋信件有問題時遭抓傷手臂。囚友因而被控襲擊罪名，案件今（4日）在東區法院開審。懲教員供稱，他意會到被告或未能聽到後，已做了個「打交叉」手勢示意，仍遭對方抓傷。辯方律師卻指事件是一場誤會，並透露被告因這事而被調到小欖精神病中心，又形容案件有如「屈個盲嘅偷睇國家機密」。裁判官把案押後至10月8日裁決。

被告馬學禮（38歲），搬運工人，被控一項襲擊致造成身體傷害罪，指他於本年2月13日在赤柱監獄病房襲擊王斐恒。法庭今為被告安排手語翻譯進行傳譯。

事主稱有作打交叉手勢

二級懲教助理王斐恒供稱，案發時他在赤柱監獄派信組任職，負責派信及發還有問題信件予囚友。事發當日，他打算將有問題信件發還予被告，便叫被告到病房玻璃窗位置，並以廣東話向被告講解信件問題，但被告沒有反應，他意識到被告是聾啞人士，便用手勢示意信件有問題，並作了個「打交叉」的手勢，及指著信上貼上2元郵票的位置。惟被告突然從氣窗伸手大力抓著他左衣袖，更扯破了其衣袖，當時被告顯得「嬲怒」及激動，他事後發現左前臂擦傷及有血痕。

二級懲教主任王斐恒稱遭被告馬學禮扯破衣袖。(李慧娜攝)

疫情下不便拉下口罩

辯方大律師蘇信恩盤問時指出，事發時已爆發新冠肺炎，王當時戴上口罩，而聾啞人士需要觀察口型以了解對方的意思，質疑為何王不拉下口罩或用紙筆向被告進行解釋，王只解釋因疫情不方便拉下口罩，又指從沒任何人包括上司向他提及被告為聾啞人士，要用筆紙溝通。

辯方指是溝通誤會

蘇大狀再指出，王從沒做出在胸前「打交叉」的動作，被告因聽不明王的解釋，於是拍他左手肘想了解其意思，惟王反應過大縮開，導致衣袖被扯破，事件只是溝通誤會，王不同意說法，他堅稱是被告大力向後施力扯他，並傷及他前臂，他也不清楚被告的動機。

被告馬學禮被指在赤柱監獄襲擊一名二級懲教主任。(李慧娜攝)

被告因這事被調到小欖

蘇大狀又透露，事件因溝通誤會導致，但懲教署卻以為他有精神問題，將被告轉到小欖精神病治療中心，王稱不知此事。據了解，被告並未患有任何精神病。

案件表證成立後，被告決定不自辯，辯方一度欲傳召聾耳創辦人邵日贊為專家證人作供，但最終撤回。

強調只想與懲教人員溝通

蘇大狀結案陳詞時指，本案因懲教人員不知如何正確地與被告溝通所致，不過他並非批評懲教人員不懂手語。蘇大狀形容本案猶如「屈個盲嘅偷睇國家機密」，被告當時只是想與懲教人員進行溝通，沒襲擊他的意圖。

案件編號：ESCC694/2020