新冠肺炎｜政府宣布參與COVAX機制獲取疫苗　再向藥廠採購疫苗

新冠肺炎肆虐全球，多國研發疫苗。政府今日（4日）宣布，已向COVID-19疫苗全球獲取機制（COVAX機制）提交意向書，作為香港採購疫苗策略的一部分。食物及衞生局發言人表示，參與COVAX機制，可為香港提供一定程度的安全網。另外，政府表示會以預先採購協議方式，向各地疫苗製造商直接採購更多疫苗，以尋求額外疫苗供應。

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COVAX機制由全球疫苗免疫聯盟（Gavi）、流行病預防創新聯盟（Coalition for Epidemic Preparedness Innovations（CEPI））及世界衞生組織參與牽頭，旨在促進新冠病毒疫苗的研發及生產，並確保世界各地能公平分配疫苗，以及保護最脆弱的群組，目標是於2021年底前，將疫苗送抵各參與國家或經濟體。

政府表示，雖然COVAX機制只能確保疫苗份量可覆蓋部分香港市民，但政府會根據科學實證及臨床數據，在諮詢衞生署轄下相關科學委員會後，以預先採購協議方式，向各地疫苗製造商直接採購更多疫苗，以尋求額外供應。衞生署正向各地，包括內地，了解疫苗研發或預備生產的情況，以供與科學委員會研究和討論。

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食衞局發言人表示，雖然根據世衞，現時仍未有疫苗獲監管機構批准於人體身上使用，但預計當有效疫苗面世後，全球競爭將會非常激烈，因此香港必須盡早採取行動，為市民及時預留有潛質的疫苗，其中參與COVAX機制，可為香港提供一定程度的安全網。

政府發言人亦稱，會繼續採取「雙管齊下」的策略，為市民採購符合安全、療效和素質要求的疫苗，以保障市民健康。