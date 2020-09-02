【新冠肺炎】美國：不會加入與世衛有關的疫苗開發

美國特朗普（Donald Trump）政府表示，不會與全球合作開發、製造和公平分配新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，部分原因是世界衛生組織（WHO）也參與其中。

據美國《華盛頓郵報》9月1日報道，美國特朗普政府表示，不會與全球合作開發、製造和公平分配冠狀病毒疫苗的努力，部分原因是世界衛生組織也參與其中，這一決定可能會影響疫情的發展進程，以及美國在衛生外交中扮演的角色。

白宮發言人迪爾（Judd Deere）說：「美國將繼續與我們的國際夥伴合作，以確保我們戰勝這一病毒，但我們不會接受那些受到腐敗的世界衛生組織和中國影響的多邊組織的制約。」

報道稱，目前全球有超過170個國家和地區正在談判加入「新冠疫苗全球渠道計劃」（Covid-19 Vaccines Global Access ，COVAX），該計劃得到了世衛組織、其他疫苗開發組織以及美國傳統盟友的支持，包括日本、德國和歐盟等，但美國則不會加入。

美國喬治城大學（Georgetown University）全球衛生法學教授戈斯廷（Lawrence Gostin）說：「美國採取了一種單獨行動的策略，這是一場巨大的賭博。」

達特茅斯（Dartmouth）的蓋澤爾醫學院（Geisel School of Medicine）助理教授霍伊特（Kendall Hoyt）表示，此舉類似於選擇退出一份保單。

霍伊特說，美國可以尋求與製藥公司達成雙邊協議，同時參與COVAX，增加獲得首批安全疫苗的一些劑量的機率。她表示：「從簡單的風險管理角度來看，這個做法（退出COVAX的決定）是短視的。