新冠肺炎｜外傭疑傳染同住年長僱主夫婦　7,000多囚犯須接受檢測

本港新冠肺炎疫情有所緩和，衞生防護中心公布，本港今日（6日）新增21宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，確診數字重回雙位數，15宗是本地感染個案，當中7宗無源頭。其中來自尖沙咀港景峯一個家庭個案，患者在接受「普及社區檢測計畫」前曾有4日到馮健華診所求醫，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指診所職員較為高危，全部需接受隔離。而無源頭個案中，有兩宗與懲教署相關，衞生防護中心已聯絡保安局，將安排全部7000多名在囚人士檢測。

馮健華診所所有職員須接受隔離

當中，來自尖沙咀港景峯一個家庭個案，分別為89歲女士（編號︰4867）、92歲男士（編號︰4873）及家中外傭（編號︰4872）。三人於9月2日到九龍佐敦官涌體育館，接受「普及社區檢測計畫」，其後於9月4日發現為初步陽性個案，夫婦二人有肺炎的病徵，並立即安排送往醫院治療。

而外傭早於8月22日有喉嚨痛，夫婦二人於8月29日開始咳嗽，並在9月1日、9月3日至5日，到長沙灣青山道馮健華診所求醫。張竹君指，由於患者連續到診所多日，每次逗留的時間較長，認為診所職員較為高危需接受隔離。診所醫生馮健華、6名護士及1名清潔工人同受影響；而該段時間曾到訪診所的病人，當局亦會安排接受病毒測試。

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將安排全部7千多名在囚人士檢測

此外，今日7宗無源頭個案中，有兩宗與懲教署相關，分別為54歲囚犯（編號︰4871），上月21日被送往小欖精神病治療中心；以及等候遣返的22歲泰籍男子（編號︰4877），在壁屋監獄服刑後，剛轉送到青山灣入境事務中心，此前亦曾在荔枝角收押所逗留；而該名男子服刑期間，獲安排清洗醫管局轄下醫院的衣物，包括病人使用過的衣服和床單被袋。張竹君指，現時青山灣入境事務中心約有30多人被列為緊密接觸者、壁屋監獄仍在點算，估計最少有數十名緊急接觸者，而荔枝角收押所則沒有緊密接觸者。

張竹君續指，青山灣入境事務中心的職員在工作期間，理論上有配戴口罩，估計在吃飯、洗澡、睡覺才脫下口罩，若有一同進行以上活動的人士，會列作緊密接觸者。張竹君又指，外國亦曾有在囚人士爆發個案，因監獄環境密封，容易引起爆發，因此已聯絡保安局，當局將安排全部7,000多名在囚人士檢測，以找出隱性患者。

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