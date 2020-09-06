新冠肺炎｜增21確診個案7宗無源頭　5患者循全民檢測找出

衞生防護中心公布，本港今日（6日）新增21宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，確診數字重回雙位數，15宗是本地感染個案，當中7宗無源頭。全民檢測計劃再找出5宗新個案，其中4人有病徵之後曾向私家醫生求診，之後再到檢測中心採樣，當中三人同住。 另外，青山灣入境事務中心再增一宗源頭未明個案，患者曾住荔枝角收押所，8月底至9月初入住壁屋監獄，之後轉往青山灣時接受測試確診。張竹君指，正聯絡保安局安排約7千名在囚人士，需接受病毒檢測。

▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，今日新增21宗確診個案，另有少於10宗初步陽性個案待覆檢。

5宗全民檢測新個案

21宗個案當中有15宗屬本地感染，當中8宗與其他個案相關，7宗個案暫列作源頭未明。全民檢測計劃再驗出多5宗個案，有三人同住於港景峯，包括第4867號、89歲女，第4873號、92歲男，以及第4872號，同住的外傭。張竹君稱，外傭報稱8月22日有喉嚨痛，而兩位長者則於約8月29日起有咳嗽，連續數日前往青山道馮建華醫生診所求醫，當時醫生診斷兩人患肺炎。三人於9月2日前往官涌體育館的檢測中心留樣本，之後確診。

其他無源頭個案，包括第4866號、60歲住東涌的家庭主婦，患者無病徵，平日到附近公園行及到街市買菜，她於東涌體育館的檢測中心採樣。

第4879號、59歲男病人則於彩雲社區中心採樣，患者於灣仔道的金陵會餐廳工作，餐廳一直關門，惟最近想重開要求員工做檢測，病人9月4日採樣後呈陽性，檢測前一日報稱頭痛，曾求醫私家醫生。

無源頭個案涉小欖及青山灣拘留人士

餘下4宗無源頭個案，分別是曾住小欖精神病治療中心及荔枝角收押所的54歲男子，第4871號病人，以及第4877號病人，先後入住荔枝角收押所、壁屋監獄及青山灣入境事務中心，三處所均有緊密接觸者需檢疫，當局正與保安局聯絡，安排所有監獄人士逾7千人接受病毒檢測。

另兩名源頭未明個案，包括一名近月住在荃灣如心酒店、75歲退休男子，以及一名住天水圍天耀邨的39歲女子。

6輸入個案涉機師空服員外傭

新增6宗的輸入個案，包括西班牙抵港者、來自美國的貨運機師、俄羅斯的空服員、巴基斯坦返港孕婦、菲律賓來港外傭以及印度回港人士。