香港郵政發行《風雲》特別郵票　馬榮成親繪郵册「書迷搏命訂緊」

由著名漫畫家馬榮成繪畫的《風雲》連載26年，作品燴炙人口。香港郵政邀得馬榮成再執畫筆，為發行《珍藏郵票册》親自繪畫。今次以《風雲》為主題的特別郵票及相關郵品，包括一套六枚郵票、兩枚小型張、首日封及套摺等相關郵品，而《珍藏郵票册》則限量發行5000套。封面印有馬榮成親手用水墨繪畫的畫作。 郵票將於10月29日發行，即日起接受預訂。

今次發行的一套六枚郵票、兩枚小型張、首日封及套摺等相關郵品，設計以聶風、步驚雲及無名為首的人物作主體，為首次將《風雲》的經典角色和場景呈現郵票之上。

郵票及小型張上的八幅經典作品由馬榮成親自挑選，包括他最愛的《天下起風雲》及《唯我傲迎風》，標誌着他在漫畫生涯的重要里程碑，帶出其年少時對漫畫世界的追求。而兩幅作品早於《風雲》出版前已於畫展中展出，足足有約30年歷史。

親繪《珍藏郵票册》每人限購兩本

而全球限量發行5000套的《珍藏郵票册》，封面上印有馬榮成親手用水墨繪畫的畫作。郵票冊內除了附有一套六枚郵票及兩款郵票小型張外，馬榮成用水墨繪畫方法將部分經典場面重新演繹，將一筆一劃的珍貴手稿完全呈現。郵票冊內亦另附兩張以黑墨印刷技術印製的$10及$20郵票小型張。郵票冊每人限購兩本。

除《珍藏郵票册》外，香港郵政同時會發行附有一套六枚郵票及兩款郵票小型張的套摺。套摺印有馬榮成重新繪畫的作品手稿，以交錯的線條，虛實並用，將聶風及步驚雲的輪廓合二為一，象徵兩人於漫畫中糾結難解的關係。

《珍藏郵票册》全球限量發行5000套，由馬榮成親自繪畫。（政府新聞處圖片）

市民可於今日（7日）早上10時30分起在香港郵政郵票策劃及拓展處網頁及上述Facebook專頁預訂特別郵票及相關郵品，亦可前往各郵政局索取訂購表格。9月23日或之前提交訂單的顧客，最快可於發行當日（10月29日）前往郵政局櫃位領取，或經派遞收取所訂購的郵品；而9月23日後遞交表格者，領取郵品或安排派遞的日期將另行通知。

書迷一早登入網站搶購

天下馬榮成書迷會會長雲龍指，不少書迷對特別郵票期待已久，當中包括海外書迷，他們今日亦早於9時嘗試登入系統購買，「好多書迷都搏命訂緊！」他指，由於馬榮成久未有推新作，加上因應疫情書展、動漫節等均押後舉行，令書迷難有機會欣賞馬榮成的作品。他指，今次特別郵票有馬榮成經典作品外，亦包括他新繪的畫作，令郵票別具價值。