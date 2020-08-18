新冠肺炎｜香港郵政本周一連兩日　為郵差等3800名前線員工檢測

新冠肺炎第三波疫情持續，早前政府宣布將為各政府部門經常接觸公眾的前線員工作病毒測試。​香港郵政今日（18日）宣布，將於本周四及周五（20日及21日）分批安排負責郵件派遞、外勤及郵政局櫃位員工接受病毒檢測，約涉及共3800名前線員工。

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香港郵政今日（18日）宣布，將於本周四及周五（20日及21日）分批安排負責郵件派遞、外勤及郵政局櫃位員工接受病毒檢測，約涉及共3800名前線員工。是次檢測將採用鼻咽拭子採樣方式，檢測承辦商會派員到香港郵政為員工採集樣本，再將樣本送往其化驗室進行檢測，檢測場地將採取適當的防護措施，參與檢測的員工進入場地前必須量度體溫及使用酒精搓手液，整個樣本採集區會有分隔設施，地上亦會設有排隊指示，以保持社交距離。檢測料在採樣後兩天內完成。檢測結果將經由香港郵政通知員工。

檢測承辦商只有檢測樣本序號

香港郵政透過既定的採購程序，徵求合規格的檢測承辦商提供是次檢測服務；而服務合約由香港分子病理檢驗中心投得，將負責提供一站式檢測服務，並將檢測結果通知香港郵政。香港郵政表示檢測承辦商只會持有檢測樣本的序號，不會獲得及備存員工的個人資料。若有檢測結果呈陽性，檢測承辦商會將有關檢測樣本的序號通知香港郵政，署方會即時將有關人員的資料轉交衞生防護中心作進一步跟進。

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