男女文員涉襲警案　受襲警認經同僚通告才知被打　辯方質疑看錯了

去年9月1日網民發起「和你飛2.0」機場反修例活動，警方當晚在各區搜捕示威者，兩名男女文員在大圍被指襲警遭起訴，案件今（7日）在沙田裁判法院審理。受襲警直認當日是由同僚告知有女子用傘襲擊他，當時並無感覺，他事後查看傷處才見手臂泛紅。辯方在庭上播放影片，顯示事主先撞到女被告，又指告知事主受襲的警員，是事主的下屬，質疑該警員護主心切，但其實看錯。

女被告盧錦玲（ 42歲）及男被告利尚寯（ 32歲）均報稱文員。兩人各被控一項襲警罪，指他們去年9月1日在大圍港鐵站A出口外，分別襲擊警員A及警員B。

警員A在同袍告知下才知遇襲

警員A供稱，當日收到指示帶隊到大圍站進行巡邏，他與隊員截查兩名人士後，在場群眾變得激動，開始襲擊及用粗口罵他們，於是他打算帶同隊員撤離，一名男子用粗口罵他，又稱他為「黑警」，他打算追捕該男子，最後未有成功。他及後見隊員扣押了數人，包括案中兩被告，後來才有隊員告知他，女被告曾用傘打他右臂，他當時感覺不到痛楚，回到警署檢查後見傷處泛紅。

女被告盧錦玲被控在大圍港鐵站用伸縮傘襲擊警員A。(李慧娜攝)

警員稱見女被告用縮骨傘襲A

目擊過程的警員龍霆熙(下稱：龍)，他當時見女被告從右後方用縮骨傘襲擊A，於是將她制服，當時傘柄伸了出來。

代表女被告的律師在庭上播放片段，有一名身穿白色制服的警員激動大叫。署理主任裁判官溫紹明即問：「佢做咩咁激動？要拘捕一個人啫嘛，都未有衝突。」並詢問龍該警員的名字，龍回道該警員為警署警長嚴永恆（譯音），控方表示他並本案證人。

男被告利尚寯被控去年9月1日在大圍港鐵站襲擊警員。(李慧娜攝)

辯方質疑龍電光火石間看錯

律師又指，片段顯示A當時撞到女被告，龍表示看不到，溫官隨即表示：「我睇到，第一刻（就）睇到。」並形容看到A撞到女被告的手。律師指出，A為龍的上級，他護主心切才稱A被襲，龍回道：「任何同事我都關心。」

律師續指出，當時是A撞到女被告的手，她手中的雨傘才會揈出，並沒襲擊A，龍在電光石火間看錯，龍起初堅稱女被告用雨傘襲擊A，但在溫官追問下，他承認在片中看到A撞到拿著雨傘的女被告。

聆訊午續。

案件編號：STCC406/2020