技術員涉向老豆搵仔爆料｜被告疑嫌起底資料不夠準　決採取行動

香港電訊技術員涉嫌竊取公司客戶的個人資料，並向telegram專門起警員底的群組「老豆搵仔」報料，因而被控多項罪名，案件今(7日)在區法院開審。控方開案陳辭透露，被告在警署對面停車場徘徊時遭截查，從而發現其手機曾向起底群組爆料，被告被捕後疑稱，因覺該群組的資料不夠準確，決定要採取行動，將準確的資料交予群組。

被告陳景僖，33歲。他被控3項不誠實取用電腦罪、1項披露未經資料使用者同意而取得個人資料罪，以及1項遊蕩罪。

被起底督察父為香港電訊客戶

控方開案陳辭指，自2019年6月起，逾2千名警員和1千名警員家屬被「起底」，而Telegram的群組「老豆搵仔」便是其中一個針對警員和其家屬的「起底」群組，被告是其中一名成員。

被告案發時在香港電訊任職，一名陳姓督察的父親為香港電訊客戶，陳督察是其中一名被「起底」的對象，2019年9月7日和8日，陳姓督察的警員編號和住址等在群組內被公開。

被告陳景僖被控不誠實取用電腦及遊蕩等多項罪名，在區域法院受審。(資料圖片)

警署對面停車場徘徊被發現

去年9月22日下午，一名女警在紅磡警署監察時，發現被告在警署對面的俊民苑停車場2樓的梯間窗邊徘徊，期間取出電話拍攝。警員遂到停車場截查被告，並檢獲多部電話。

曾向老豆搵仔發放訊息

警方在其中一部電話中，發現安裝了Telegram程式，並於同月9日向「老豆搵仔」報料帳戶，發送一個以「有親屬同屋企電話料爆」命題的訊息，內有陳父的電話號碼、英文音譯名字和中文名字及身份證號碼。此外，另一部電話則有一張紅磡警署的照片。

電腦硬碟儲公眾人物及警員資料

警方之後檢取被告的個人電腦，及香港電訊提供工作用的電腦。其工作用電腦的硬碟中，發現兩個文字檔，載有非法取得的公司客戶的個人資料，包括3名公眾人物、20個現職警員和6名現職警員家屬的個人資料。而該些資料，是被告於同年7月至8月從公司電腦系統檢索。

此外，被告亦於同年9月9日，以陳父的住宅電話號碼，透過公司電腦搜查其個人資料。控方指，因個人資料被披露，陳父受心理傷害。

以電到飛起帳號使用TG

被告在警誡下稱，以用戶名稱「電到飛起」使用Telegram。他有瀏覽Telegram示威相關頻道，包括「老豆搵仔」，以獲取資訊和「當八卦新聞咁睇」。他亦承認，曾透過公司電腦系統搜索陳父的資料，並向「老豆搵仔」的指定管理員發送。

嫌資料不準確決定採取行動

他指，因該群組披露的個人資料大多不準確，所以自己要做採取行動，提供一些準確的個人資料。他因一時衝動才披露。此外，他為測試電話拍攝的攝影功能，誤拍警署車輛，已打算刪除照片。辯方將反對相關供詞呈堂。

案件明續。

案件編號：DCCC 164/2020