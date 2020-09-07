新冠肺炎｜直擊疫廈大圍交通城　廁所噁心　食品廠河粉放通道

本港新冠肺炎疫情未平，今日（7日）大圍交通城群組再擴大，增添一名保安員、一名地下管理處人士，以及患者的家人確診，該大廈至今累計有9名患者有關連。有4間租戶有人確診的5樓，同層約30人要送往檢疫。 記者今日傍晚6時許到大圍交通城視察，位於「重災區」6樓的數間車房及「金發食品有限公司」已落閘 ，門外放置多箱河粉及伊麵製品。同層有廁所極為骯髒，滿是疑似黑色油污。 大廈管理處外有大批衞生署送來的樣本瓶，目前有大約700個樣本瓶予各業戶，要求於明日及後日10時前送交予管理處收集。

食品公司外放置河粉製品 有紙箱印有「越棧」二字

記者今日傍晚6時許到大圍交通城視察，在管理處外已放置有大批衞生署送來的樣本瓶，大廈管理處今日在升降機貼出告示，指大廈出現確診個案，目前預備有大約700個樣本瓶予各業戶，並要求於明日及後日10時前送交予管理處收集。

另外，管理處亦於9月2日貼出告示，指6樓出現一宗確診個案，呼籲業戶主動參與全民檢測計劃 。傍晚6時許，6樓大部份商戶已落閘，包括數間車房；同層另有一間業戶名為「金發食品有限公司」，該戶門口放置大量粉面製品，其中有紙皮箱印有連鎖餐廳「越棧」的品牌字樣，紙箱內放置有膠袋密封的河粉製品，以及部分伊麵製品。

9月7日，大圍交通城6樓的12戶當中有4戶已有確診個案，河粉製品放食品店外，有紙盒印有「越棧」二字。（張浩維攝）

九龍城做冷氣工程男子曾到交通城貨倉

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日表示，交通城地下亦再增確診個案，早前確診的交通城保安（第4854宗個案）有兩名緊密接觸者確診，包括第4884宗個案的地下管理處人士，以及其同事（第4888宗患者），因曾共用設施，早前已被送入檢疫中心；第4884宗個案有兩名家人亦在同日確診。

中心在調查期間亦發現，日前確診、在九龍城衙前塱道做冷氣、水電工程的60歲男子，曾於8月中至尾到過該大廈的貨倉短暫取貨。

張竹君續說，該大廈至今累計有9名患者有關連，6樓的12戶當中有4戶已有確診個案，全層約2、30人列作緊密接觸者需檢疫；全幢樓的人士則獲派發深喉唾液樣本瓶化驗。

▼9月4日起放寬措施 部份處所仍關閉▼