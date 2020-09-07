新冠肺炎｜增11宗確診　大圍交通城大廈爆疫逾30人隔離

衞生防護中心今日（7日）公布，本港新增11宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，另有少於10宗初步陽性個案。新增個案當中10人是本地感染個案，有5人經全民檢測「普及社區檢測計劃」驗出。10宗個案中4宗屬於源頭未明，6宗個案與之前相關，其中有5人與大圍交通城相關，包括3人是交通城工作或到訪過該大廈，以及兩名患者的家人。 連同之前確診的個案，累計已有9人與大圍交通城大廈有關連，衞生防護中心估計個案人傳人機會較大，6樓有機會出現爆發，亦擔憂有超級傳播者，故將全層樓共12商戶、合共約30人界定為緊密接觸者，全部送往檢疫中心，該幢大廈亦將派發樣本瓶予業戶化驗。

▼9月4日起放寬措施 部份處所仍關閉▼

+ 18 + 18 + 18

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日新增的10宗個案，有6宗與之前個案相關，包括一宗是之前個案的家人，另5宗是均與大圍交通城大廈有關，包括第4881號個案，病人於9月3日參與全民檢測之後感疲累，與之前確診的第4824號個案同於6樓工作，是毗鄰商戶，患者報稱與第4824號患者於8月25日曾傾談，有可能相關。

大圍交通城6樓高危 全層樓需檢疫

交通城地下亦再增確診個案，早前確診的交通城保安、第4854號，有兩名緊密接觸者確診，包括第4884號患者，是地下管理處人士；以及第4888號患者，是染疫保安員的同事，因曾共用設施，早前已被送入檢疫中心。而第4884號患者有兩名家人亦同日確診，家人於8月底9月初感不適，入住仁濟醫院。

中心在調查期間亦發現，之前確診的第4855號患者，曾於8月中至尾到過該大廈的貨倉短暫取貨。該大廈至今累計有9名患者有關連。

張竹君形容，交通城大廈6樓的12戶當中有4戶已有確診個案，6樓屬高危，租戶或需共用廁所，亦擔憂有超級傳播者出現，故全層約2、30人列作緊密接觸者需檢疫，全棟樓則獲派發深喉唾液樣本瓶化驗。

▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼

+ 11 + 11 + 11

10本地個案4宗源頭未明

源頭不明個案方面佔4宗，包括第4880號個案，患者是孕婦，於太子道西141號7樓普濟堂中醫診所任配藥員；第4882號個案，住石圍角邨的退休人士，平日會去楊屋道街市外的檔口買菜；第4885號個案於，牛頭角安基商場嘉豪酒家工作，早午餐自行進食，其他員工有戴口罩，他住在藍田康柏苑，平日除工作外主要活動是買菜，及到附近餐廳進食 。第4886號個案是家庭主婦，住彩虹邨，平日會去去彩虹道天橋晨運及前往牛池灣街市。

上述4宗個案均經全民檢測找出，加上交通城的第4881號個案，今日共5宗個案有參與全民檢測。此外，檢測再找出一宗舊個案，第4249號個案患者於8月29日出院，8月23日已有抗體，但出院前仍於快速測試對病毒呈陽性反應，CT值約34，認為屬之前的感染，並非新的確診個案。

另有一宗輸入個案，第4883號個案患者是菲律賓回港外傭。