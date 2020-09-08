禁蒙面法｜元朗中槍少年被控傷人及暴動罪　要求押後答辯獲准

去年10月4日全港多區出現反《禁蒙面法》示威，元朗區也有大批示威者聚集。一名便衣警在元朗遭示威者包圍、毆打及擲汽油彈，期間更有人欲搶槍，便衣警於是開槍，並擊中一名15歲少年的大腿。少年事後被控有意圖導致他人身體受嚴重傷害及暴動罪。案件今（8日）在粉嶺裁判法院少年法庭提堂，他暫時毋須答辯，並獲保釋，案件押後至11月3日。

15歲少年被控於去年10月4日，在元朗大棠路及青山公路元朗段交界，與其他人非法及惡意傷害警員陳港橋，以及參與暴動。

控方已準備好答辯

控方今日準備好聽取答辯，但辯方申請押後案件至11月3日，裁判官批准押後，並准被告以1萬元保釋，但期間不得離港，要居住在報稱地址及在晚上11時至6時遵守宵禁令。立法會議員朱凱迪今亦到庭旁聽。

案發當晚現場留下子彈匣。(資料圖片)

接載同事途經元朗遇示威者

據了解，涉案警員事發前駕車接載同僚到元朗一帶，惟警員獨自返警署期間，遭示威者包圍，示威者要求他出示委任證，但他拒絕及揮動警棍，有人企圖搶警棍及拍打車身，於是他下車。

被人擲汽油彈並掉了警槍

警員下車後，被從後箍頸，期間有人在他面前揮動雨傘及鐵通，又有人企圖搶槍，於是他開了槍，人群四散後，有人向他擲汽油彈，他更掉了警槍，及後又有人想搶警槍，但被警員推開，最終其同僚到場增援。

肇事警2%燒傷 被告大腿中槍

警員的頭部及前臂出現裂傷，身上有2%燒傷並出現瘀傷。後來，現場有人報稱受傷，救護車到場後，發現被告大腿中槍，他獲送院治理，及後在凌晨被捕。

案件編號：FLCC700046/2020