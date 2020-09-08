電影系畢業生認在警署外聚集　聲稱落街睇吓　官稱入獄無可避免

去年8月11日凌晨，有逾50名示威者於將軍澳警署外聚集，有人燒衣紙及以鐳射筆照射警署，防暴警察現場拘捕多人。3名青年被控參與非法集結及阻差辦公等罪名，今在觀塘裁判法院再訊。其中一名23歲浸會大學電影學院畢業生認罪，辯方求情稱被告當時穿街坊裝，只是「落街睇吓」，並非有預謀參與，裁判官認為其行為公然挑戰警方，明言即時監禁無可避免，下令被告還押至9月25日判刑。

3名被告：譚浩義（25歲，餐廳經理）、楊家盛（23歲，電影製作）及謝至禮（18歲，學生），同被控於去年8月11日在將軍澳佳景路9號浩明苑地下外參與非法集結。譚浩義及楊家盛另被控一項故意阻撓正當執行職務的警務人員，即警長A；謝至禮另被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，即一個能發出雷射光束的裝置。

僱主稱被告充滿熱誠

次被告楊家盛承認非法集結罪，控方同意阻差辦公罪撤控。

辯方求情稱，被告自電影學院畢業後擔任製片工作，因疫情影響而轉任工程公司，但有意繼續從事本業，積極接自由身工作。曾任教被告的浸大講師親撰求情信，指被告投入、敬業樂業；被告的現任僱主亦稱，被告是充滿熱誠的年輕人。被告有一名關係穩定的女友，有意成家立室，女友亦需長期照顧。

被告穿街坊裝落街睇吓

辯方續稱，被告居住將軍澳警署附近，當日聽到樓下有嘈雜聲，才「落街睇吓」，一身街坊裝束。涉案的非法集結規模亦不大，與警署相隔4條行車線，事件中無人受傷、財物損毁，辯方認為是同類案件中屬輕微，被告的參與角色亦非帶領者。

行為公然挑戰警方

主任裁判官徐綺薇指出，雖然被告有悔意，但終審法院及上訴庭就非法集結罪的量刑有明確指引，即使該集結牽涉較少暴力成份，但法庭亦不能寬容。本案集結逾50人在警署範圍，被告夥同其他人與警方對恃，行為公然挑戰警方；被告手持鐳射筆照向警署方向，有警長表示雙眼被鐳射光束射中，感到暈眩，即被告行為有機會傷及警察。

社服令不足反映嚴重性

徐官重申，法庭須確保公眾秩序，不接納辯方陳辭希望索取社會服務令報告，認為社服令不足以反映案件嚴重性，明言即時監禁無可避免，但仍先索取背景報告，及需時詳閱各封求情信。

首被告及第三被告則否認所有控罪，案件定於明年1月4日至6日審訊，控方將傳召8名警員作供。

案件編號：KTCC836/2020