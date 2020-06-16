逃犯條例｜14人涉8.29包圍深水埗警署被控暴動　與另案同轉區院

去年8月29日的反修例運動中，有示威者包圍深水埗警署外，期間有人疑曾向警署扔磚，事隔大半年，警方再拘捕14人，包括10名學生，並控以他們暴動及藏有攻擊性武器等罪名，案件今午(16日)在九龍城法院提堂，裁判官陳慧敏將14名被告的案件，與另一宗涉3名被告的案件，同樣押後至下月7日於區域法院答辯，期間所有被告獲准保釋，但不可離港，並須遵守宵禁令及禁足令。

另案有被告疑潛逃

今日首次提堂的被告共14名人(詳見下表)，他們同被控一項暴動罪名，指他們

於去年8月29日在深水埗警署對出欽州街一帶，與李倩瑩、戴家榮、黎擎智、米奇雲(Kieran MILLER)及其他身份不明者參與暴動。據了解，米奇雲涉嫌潛逃，現正被警方追緝。

顧嘉杰、冼穎聰及14歲女童另各自被控一項在公眾地方藏有攻擊性武器罪，指他們同日同地攜有一個能發出鐳射光束的裝置。

辯方指最年輕女被告曾被關柙

該女童為最年輕的被告，案發時年僅13歲。辯方透露，女童當被捕後，警方曾向法庭申請保護令，期間該女童須在女童院住，她關柙了28日才准回家。近日，該女童再因本案被捕，她在期間並無犯任何事。

有被告患有亞氏保加

律師又指姓冼被告患有亞氏保加症及焦慮症，曾因此案而見醫生，社工亦有陪伴他到庭；17歲陳姓男被告則投訴曾遭警棍打頭、肩及腰，壓制後再以胡椒噴霧噴面及跪頸。他在警署要求驗傷，卻遭值日官指：「唔好扮嘢。」。被告事後未有求醫。

14名被告准以1000至5000元保釋，期間不可離港，須遵守宵禁令、禁足深水埗警署一帶及定期往警署報到。

女被告交流回港准減保釋金

至於去年8月已被起訴暴動罪的李倩瑩，則被加控在公眾地方藏有攻擊性武器罪，指她同日同地攜有一個能發出鐳射光束的裝置。李去年9月獲高院批准離港赴波蘭交流，期間豁免出席聆訊，惟保釋金需增至20萬。她早前已回港，今向法庭交回旅遊證件，並獲准保釋金降為原本的5000元。而同案被告戴家榮及黎擎智繼續以原有條件保釋，這案同樣被押後至下月7日在區域法院答辯。

案件編號：KCCC2243/2019、KCCC1439/2020