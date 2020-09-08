新冠肺炎｜一文看清康文署重開設施安排　足球場籃球場泳灘續關閉

本港新冠肺炎疫情有所緩和，康樂及文化事務署今日（8日）宣布，部分康樂場地將分階段於本周五（11日）起陸續重新開放，包括戶外羽毛球場、戶外乒乓球枱、健身設施等。而部分博物館、表演場地及公共圖書館，則將於下周一（14日）起陸續重開。至於隊際活動場地如足球場及籃球場、兒童遊樂設施、燒烤爐、公眾游泳池及泳灘等，則繼續暫停關閉。

▼9月11日起重開及繼續限制措施一覽▼

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室內康樂設施多數下周四重開

康文署公布，本周五（11日）起重開的戶外康樂設施包括︰極限運動場、滑板場、滾軸溜冰場、模型車場、模型船池、單車設施、戶外羽毛球場、戶外乒乓球枱、健身設施、卵石徑、屯門康樂體育中心戶外運動攀登牆及繩網陣、運動場（用作田徑訓練）。



下周四（17日）重開的室內康樂設施，包括體育館羽毛球場、壁球場、乒乓球室及枱、草地滾球場、高爾夫球發球道、網球場、香港單車館單車賽道、室內緩跑徑、舞蹈室及活動室、健身室、英式及美式桌球枱、體操訓練場、運動攀登設施、北河街體育館的搏擊中心、鯉魚門體育館的散手訓練場、體育館自修閣、水上活動中心。

繼續暫停開放：隊際活動場地如足球場及籃球場、兒童遊樂設施、燒烤爐、公眾游泳池及泳灘等。

下周三起可用「康體通」網上訂場

康文署指，市民可於下周三（16日）起，使用「康體通」在網上預訂重開的收費設施，康體通訂場櫃枱、自助服務站，則於設施重開當日同步恢復預訂；而各分區康樂事務辦事處的康體通預訂櫃枱，早前亦已恢復服務。

康文署指，重開的康樂設施將採取特別措施，包括︰限制球場及球道的逗留人數、暫停開放觀眾席、取消團體作賽，以隔球道方式開放設施。而繼續暫停開放的其他陸上及水上場地，以及期間舉行的康樂及體育活動，則直至另行通告。

有關早前因場地關閉的退款安排（不設補場安排），市民可填妥退款申請表，連同許可證正本遞交重開的康樂場地，以及康樂事務辦事處，申請表格可在網頁下載。

博物館下周一重開 限制入場人數

文化設施方面，由下周一（14日）起，除了香港科學館及香港太空館續關外，其他博物館將重新開放展覽設施，而所有互動式展品、公眾節目及兒童設施暫停。所有博物館包括香港電影資料館售票處，每日的開放時間為上午10時至下午5時，並限制參觀人數，香港藝術館、香港文化博物館、香港歷史博物館，將採取分段式入場以控制人流。

而下周一起（14日），康文署轄下表演場地如音樂廳、劇院、演藝廳、文娛廳及表演場等，將開放給團體作綵排，但不設現場觀眾的演出或活動。但康文署亦視乎疫情發展，預計表演場地可於10月1日起恢復設現場觀眾的演出，並採取特別座位安排，觀眾入座人數不能超過原定可容納人數的一半。而表演場地內的附屬設施，使用人數不能超過可容納人數的一半，每組人數最多4人，每組須保持社交距離。而表演場地內的展覽場地亦將重開，但不可用作舉辦典禮。

香港大會堂、伊利沙伯體育館正用作社區檢測中心，待計劃結束後會徹底清潔及消毒，於9月17日重開。

城市售票網除了維持現有服務外，售票處和自助取票機將隨場地開放，陸續於下周一（14日）起恢復運作，開放時間為中午12時至晚上6時30分。持有已取消節目門票人士，如主辦機構經由城市售票網辦理手續，詳情亦將於網頁公布。

2020年9月17日起，香港中央圖書館、6間主要圖書館及31間分區圖書館將會重開。（資料圖片／盧翊銘攝）

圖書館及自修室限制使用人數

公共圖書館方面，由下周四（17日）起，香港中央圖書館、6間主要圖書館及31間分區圖書館將會重開，並實施以下開放時間︰

周一至周六︰下午1時至8時（下午4時半至5時休館）

星期日及公眾假期︰上午9時至下午5時（中午12時半至1時休館）

康文署指，為免人多聚集，圖書館將控制入場人數，而學生自修室將於同日重開，開放時間與圖書館相同，亦採取分段開放，以及限制使用人數。此外，香港中央圖書館及6間主要圖書館的參考圖書館亦將於同日重開，提供參考諮詢服務。

然而館內附設之報刊閱覽室及兒童設施將會暫停開放。

音樂事務處各音樂中心亦將於下周四（17日）恢復櫃台服務。