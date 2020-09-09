新冠肺炎｜酒吧、卡拉OK未能重開　羅傑承斥政府高層十年無唱過K

新冠肺炎疫情放緩，政府宣布周五起放寬社交距離措施，包括限聚令及食肆每枱人數上限增至四人，惟酒吧及卡拉OK則仍需關閉。有蘭桂坊經營酒吧的老闆接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示，明白酒吧處所有一定傳播風險，但認為餐廳與酒吧的性質相似，措施僅放寬餐廳並不公平。經營Red MR卡拉OK的商人羅傑承則對政府決定感失望，稱業界多次去信當局，願意配合防疫如限制經營至凌晨、最多四人一間房等，惟仍不獲准開業，質疑政府高層十年未去過卡拉OK，不了解場所可控制感染風險的情況。

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四成酒吧無食肆牌 近月不少已結業

有蘭桂坊經營酒吧老闆Ricky在商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，明白酒吧處所的傳播風險，但認為餐廳與酒吧的性質相似，措施僅放寬餐廳並不公平。他估計，現時有六至七成的酒吧因持有飲食牌照，仍然可以營業，有約四成則僅持酒吧牌而未能開業，生意受到嚴重打擊，近月有不少酒吧結業。他指，為控制疫情，業界樂意限制營業時間、不播放音樂等，期望政府可以考慮經營苦況，下一輪重開酒吧，「畀啲空間做生意。」

有蘭桂坊經營酒吧老闆Ricky在商台節目上表示，餐廳與酒吧的性質相似，措施僅放寬餐廳並不公平。（資料圖片 / 余俊亮攝）

羅傑承​：未允經營感失望 質疑政府高層十年未去過卡拉OK

經營Red MR卡拉OK的商人羅傑承在同一節目上表示，對於政府決定感到失望，指業界多次去信當局，建議業界願意配合防疫措施，例如限制經營至凌晨、最多四人一間房、每次限唱兩小時、員工定期做病毒檢測等，惟政府未有受理。

羅傑承質疑，政府高層十年未去過卡拉OK場所，強調現時消費模式轉變，客人不只是純粹唱歌，多是聚會為主，而且房間空間大，「唔會坐好埋」，批評業界停業約兩個月，但麻雀館卻可以營業，措施並不合理。

他指，明白防疫重要，但都要平衡民生，在疫情下業界停業多時，又要支付昂貴租金及員工薪金，「無薪假都放盡」，認為政府應要補償酒吧及卡拉OK業界，反問政府為何禁止業界經營，但「唔禁業主收租。」