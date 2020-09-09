中環130年歷史建築永和號屋頂被拆走　關注團體：破壞不可逆轉

位於中環威靈頓街120 號、擁有逾130 年歷史的一級歷史建築「永和號」，早年於民間團體爭取下獲市建局同意全幢保留。 永和號關注組召集人徐聖傑發現，「永和號」原有的金字瓦頂屋頂被拆去，而在內作支撐的青磚牆及木樑亦被移走，並加建鋼筋混凝土結構。他批評工程破壞建築物的「原真性」，有違保育的原則，並指拆走具保育價值的青磚牆等屬不可逆轉的破壞。 市建局回覆查詢，指2019年為「永和號」作結構安全評估時，已發現結構不理想，需要作緊急結構鞏固工程，將盡量保留移走的部份，待日後重置。

中環威靈頓街120 號、擁有逾130 年歷史的一級歷史建築「永和號」，市建局原僅打算保留兩幅外牆，於民間團體爭取下，市建局於2017年同意全幢保留。

永和號青磚牆屬「絕無僅有」

不過，有份爭取保留的永和號關注組召集人徐聖傑上周發現，「永和號」屋頂的金字瓦頂、木樑被拆走，而建築物內部的樓面木樑、木地板、水泥階磚皆被拆除；原有用作承托建築物的青磚牆亦被移除，並加建鋼筋混凝土結構。他稱，於上周仍能在外看到鋼筋混凝土結構部份，惟近日巡視時發現該部份被帆布掩蓋。

他指，本港現存唐樓中少有以青磚牆作承托，形容「永和號」屬「絕無僅有」，批評市建局拆走青磚牆的做法對建築物造成「不可逆轉」的傷害。他指，有關工程嚴重損害建築物，影響保育工作重視的原真性，並指出市建局曾於2018年指永和號結構穩定，質疑今次工程的必要性。他又指出，一般政府的保育項目作工程前需要進行文物影響評估，並需要獲古蹟辦批准，批評市建局作為公營機構，卻未有跟足政府工序作改動。

永和號的屋頂原為金字瓦頂。（資料圖片）

市建局：結構不理想 需要作緊急鞏固工程

市建局回覆指，永和號合作發展商於2019年為永和號完成結構安全評估，結果顯示該歷史建築的結構狀況並不理想，建議須為該歷史建築進行緊急結構鞏固工程，以保障公眾安全。文物保育顧問於2019年10月向屋宇署提交臨時加固工程方案，並於2019年11月獲屋宇署批准，及向古蹟辦匯報。

當中，嚴重老化的建築物頂蓋及木樑等具備建築特色的構件暫時移走，並交由文物保育顧問作修復。市建局指可更有效保護構件，以免受施工及惡劣天氣影響，而臨時工程於本月完成後，將盡量保留有關構件，並在修復該歷史建築時重置或重用，而臨時加固工程不會對永久保育方案造成影響。市建局指，正研究活化方案，包括讓公眾登上一樓及二樓。

古蹟辦：項目為私人發展 不受機制規範

古蹟辦亦回覆指，根據市建局提交報告，該歷史建築的結構狀況並不理想，建議須為該歷史建築進行緊急結構鞏固工程。在進行鞏固工程時，一些原有建築特色的元素無可避免地需要移除。市建局已承諾會盡量保留有關物料，並將在修復該歷史建築時重置或重用。因有關計劃屬私人發展項目，並非政府的新基本工程項目，因此不受發展局文物影響評估機制所規範。不過，古蹟辦指市建局會提交具體發展細節及修復方案等供審閱。

位於威靈頓街120號「永和號」，樓高3層，於1880至1894年興建，屬於本港第一代唐樓。根據古諮會資料，屋內保留的木樓梯及水泥地磚為其建築特色。市建局原計劃保留兩幅外牆，經過民間組織爭取，於2017年市建局同意將其全幢保留，並在同年獲古諮會評為一級歷史建築。