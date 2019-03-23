【最古老唐樓】周邊市集加搭鐵棚　團體憂重建工程震散上環永和號

市建局年前推出卑利街╱嘉咸街發展計劃，發展項目包括三個地盤，用作住宅、商業、酒店及零售用途，並提供社區設施以及公共休憩空間。位於中環威靈頓街120 號、擁有逾130 年歷史的3層高唐樓，置身於發展計劃之內，但因被列為歷史建築，將得以保留。有地區關注組表示，近日市建局正就計劃展開準備工程，為唐樓旁的露天小販場加建鐵棚蓋頂，故擔憂工程動工在即，日後可能影響到唐樓的樓宇安全，而最近加搭的鐵棚，更是遮擋陽光，令到小販攤當光線不足。

嘉咸街與威靈頓街120號交界，一幢具130年歷史的唐樓，前身為30年代開業的「永和號」雜貨店，曾於日治時期用作鹽糖倉庫。2007 年，該唐樓納入市建局重建範圍，「永和號」於2009 年結業，一直丟空至今，而市建局曾為這幢建築加固。最近市建局正就此周邊進行重建預備工程，並於旁邊的小販市集加設鐵棚蓋頂。

嘉咸街與威靈頓街120號交界，有座具130年歷史的唐樓。（黃偉民攝）

絕無僅有的第一代唐樓

中西區關注組召集人羅雅寧向《香港01》表示，基於當年沒有完善的建築物條例，這類的唐樓是背靠背，非常密集，而這裡建築有三層，入面有房間、廚房、木樑、長拱型瓦頂，並以青磚構造，可以說是絕無僅有的第一代唐樓。

唐樓附近地區的重建計劃於2018年開始。（黃偉民攝）

羅雅寧解釋，卑利街╱嘉咸街發展計劃 (H18)是對附近的露天市集進行重建，這個露天市集歷史相當悠久，而周邊都有舊樓，大部分都被清拆，而威靈頓街120號是香港最古老的唐樓，去年被評為一級歷史建築，則會在發展計劃中保留下來，但周邊即將進行重建工程。

遠望下，工地與唐樓並不是很遠。（黃偉民攝）

羅雅寧：打摏或影響建築

工程即將開始，這類老建築的安全，也讓人擔心。羅雅寧說，雖然計劃中能夠保留唐樓，但周邊打摏和泥頭車出入，對於建築會有很大的影響，因此她希望市建局和發展商要加倍小心，「這些戰前唐樓背靠背而建，建築群密集，打摏等工程產生的震盪很容易影響到這座老建築，因此工程時要非常、非常小心。」

附近工地已有泥頭車進駐。（黃偉民攝）

小販批鐵棚遮擋光線

羅雅寧表示，最近幾天，唐樓旁邊的小販市集，亦因應工程加裝了鐵棚蓋頂，目的是在工程進行時，保護留於原址的小販，然而這些鐵棚卻阻擋了光線照進小販檔，「永和號側邊的小販檔，因為附近即將動工而搭建了鐵棚，有些小販向我們投訴，一入夜便非常黑！」

市建局回覆《香港01》表示，卑利街／嘉咸街項目於2007年7月正式啟動，並於2008年10月完成收購前永和雜貨店唐樓（永和唐樓）後，便開始持續監察樓宇狀況，適時進行保養維修；現時正為永和唐樓進行一系列加固工程，確保在項目建築工程施工期間，繼續妥善保存這幢百年歷史建築。市建局又指，正為永和唐樓制訂詳細的復修和保育方案，將唐樓活化後予公眾享用。