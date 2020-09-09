中環永和號內部結構侵蝕嚴重部份須移走　保育顧問：未能全部重置

一級歷史建築、屹立中環威靈頓街逾130年的第一代唐樓「永和號」，早前被保育團體發現已移走呈金字瓦頂的屋頂，內部木樑、木樓梯亦移除。 項目復修工程由市建局負責，其委托的文物建築保育顧問、保育建築師何心怡稱，「永和號」內部的木樑及木樓梯老化及侵蝕，需要移走；而外部青磚牆則會保留。她又說，日後重置時會保留建築物氛圍，但由於部分構件損毀嚴重，料未能全部還原重置。 市建局指，已於３月就保育方案諮詢古蹟辦，亦有出席區議會匯報進度，但承認「部分細節或未有交代。」

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「永和號」保育工程由市建局負責，項目委托Revival heritage consultants ltd為文物建築保育顧問。該公司總監、保育建築師何心怡稱，由於建築物結構老化及出現侵蝕情況，並於過去2年持續惡化，因此有必要做鞏固工程。

移走屋頂瓦、木樓梯、木樑、窗框

何心怡指，團隊於2019年10月向屋宇署提交工程方案，並於同年11月獲批，在今年年初展開工程。承建商在唐樓四面牆身加裝臨時鋼結構，以防止建築物的裂痕加深，並移走屋頂瓦片、內部的木樓梯、木樑、窗框，及廚房位置一幅青磚牆。她指出，建築物四面磚牆未有移走，而加裝鋼結構的位置時亦未有移走磚塊，形容為如「三文治」般前後加裝，以鞏固磚牆。

未能全部重置 保留「氛圍」為大方向

何心怡稱，全部移走的構件已運到承辦商的倉庫妥善存放，而外在加裝的鋼結構待工程完成後會鏟走。不過，她承認由於部分構件損毀嚴重，包括木樑等，未必能夠全數重置。她指，日後復修時以保留「氛圍」為大方向，而公眾參觀時可分出新舊之別。他們又正研究當時建築物批盪的顏色，希望可向公眾呈現當時的面貌。

市建局指，「永和號」結構分別在2018年6月、7月及今年3月，嚴重惡化，包括於颱風導致屋頂石屎脫落，壓毀部分木樓板，並有外牆出現裂縫。市建局曾就此進行共3次緊急工程，包括加固外牆、移除鬆脫石屎及破損樓板等。市建局稱，自接手項目以來，建築物情況惡劣，一直研究不同復修方案。他們有就今次工程向古蹟辦提交方案，亦有定期出席中西區區議會，不過承認「當中部分細節未有向區議員交代。」