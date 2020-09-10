全民檢測｜有142.5萬接受人採樣　144宗疑涉盜用他人資料

普及社區檢測計劃延長多3日至下周一，公務員事務局局長聶德權今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，截止今早八時半，普及社區檢測計劃有142.5萬接受採樣，成功預約人數為128.3萬。個人資料被登記預約有260宗，當中有144懷疑涉盜用他人資料，已轉交警方跟進。他續指，有3500宗是重覆登記 ，否認數字有急升趨勢，強調佔整體「好細部分」，相信原因是部份檢測過程中樣本瓶要報銷再做、或部份市民覺得有重覆檢測的需要。

公務員事務局局長聶德權今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，截止今早八時半，普及社區檢測計劃有142.5萬接受人採樣。(資料圖片)

聶德權指，昨日有11.3萬人接受採樣，當中有約5.3萬無事前預約，佔整體約47%。他指，檢測中心沒有未經預約的名額，但現時每間中心會調低預約名額，以應付現場的需求。他指，昨日中心運作上大致正常，「個別會較為旺場」，在計劃延長多三日下，未來會有57間中心服務。

目前有19宗個案經普及檢測找出，他強調，計劃是「願檢盡檢」，今次找出19宗個案，按比例預計社區尚有90至100名隱形患者，雖然近日確診個案數字已回落，但是隱形患者危機不容忽視，隨時會爆發，又特別述醫院管理局質素及安全總監鍾健禮的說法指，「年輕人感染似感冒，但長者感染似沙士」，後果嚴重，呼籲市民盡量參加服務。

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聶德權接受港台節目《千禧年代》訪問時稱，觀察有不同年齡群體接受檢測，一家大小、讀書的都有，他估計是上學前大家都想做檢測，因學校是傳染病傳播容易的地方，更要做好防疫，檢測後起碼知道「呢刻我無事」，再繼續做好防感染措施。

他指中山公園的實驗室人員是為短時間逾百萬檢測量而來港，計劃完成後應會返回內地，實驗室亦會拆走，日後本港需保持高的檢測能力，以致再有個案群組出現，需大規模做檢測，以減少檢疫及關閉場所的措施。

至於中檢公司的加入，是特別為離島區居民安排，因離島的人口亦分散，當局難設立太多檢測中心，故中檢會在離島設檢測中心或直接到每條村落派樣本瓶，他又稱中檢過往曾負責其他群組的化驗工作。