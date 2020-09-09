新冠肺炎｜食環署派員巡查大圍交通城　銷毀金發粉麵廠門外食品

本港新冠肺炎疫情未止，大圍交通城近日出現小型爆發，員工連同家人增至最少13人染疫。工廈內除了有數十間維修車房，亦有約十間粉麵製造廠，有工場將成品放置在門外走廠，與車房物品為鄰。食物環境衞生署今日（9日）表示，已派員巡查位於大廈的所有食物業處所；6樓有四間廠房商戶確診，位於同層的 「金發粉麵廠」及「金發」正暫停營業，以進行內部清潔及消毒，其員工須接受檢疫，署方已銷毀被遺棄在門外多日的食品。

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9月8日，大圍交通城大廈先後多人感染新冠肺炎，上址有不少食品供應商。（歐嘉樂攝）

金發員工送檢疫致未能將成品送交食肆

大圍交通城爆疫後，記者發現「重災區」6樓有食品廠與車房混雜。其中一間「金發麵粉廠」昨日(８日）已無營業，但門外包括車房旁邊、地下仍放有大量河粉、伊麵等食品及麵粉原材料未有人處理。

食環署表示，交通城大廈6樓14號室及15號室，店號分別為「金發粉麵廠」及「金發」，是兩間持牌食物製造廠。由於該兩間處所正暫停營業以進行內部清潔及消毒，食環署已即時聯絡有關負責人，作出查問並跟進巡查事宜。有關負責人聲稱，由於其員工須接受檢疫，因而位處門外的食品未能如期運送，其後該批次的貨物已遭銷毀。

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食環署續稱，會再到該兩間處所巡查，以確定其衞生情況遵行規定；亦會繼續作出調查，以確定有關批次的貨物沒有供應給下游的食肆；對上一次就該兩間持牌食物製造廠作出恆常檢查日期為6月17日，衞生情況大致正常。發言人表示， 相關人員已向大廈其餘食物業處所負責人提供有關食物及環境衞生的衞生教育，以確保食物安全。

由於大圍交通城大廈早前出現新冠肺炎確診個案，食環署人員於9月8日到該大廈外圍公眾地方進行清洗及消毒， 該署將繼續密切留意上址食物業處所的衞生情況及採取適切的行動。

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