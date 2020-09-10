強積金100萬以上帳戶較前年增4成　積金局將推措施增權益透明度

強積金制度總資產在 7月底突破了1 萬億，積金局今日（10日）召開記者會，今年將落實多項措施增加強積金制度透明度，包括周年權益報表將加圖表、統一強積金計劃說明書等。 另外，公佈《強制性公積金計劃—計劃成員累算權益統計分析》，截至去年年底，100萬以上強積金帳戶達62,900個，較前年增四成。

積金局機構事務總監及執行董事鄭恩賜（中），期望打工仔善用工具，積極管理強積金。（黃詠榆攝）

積金局機構事務總監及執行董事鄭恩賜指，積金局去年四月推出的一站式「強積金基金平台」，今年亦陸續落實改善強積金帳戶資料展示及加強用戶對產品的認識以評估風險。他期望，打工仔可善用工具，積極管理強積金。

週年權益報表將加插圖表

積金局主管（產品規管）李啟宏表示，不少市民反映，周年權益報表首頁有多組數宇，難以理解。有見及此，積金局將要求受託人改善報表，包括加插圖表，令資訊更易消化，今年9月陸續以電子、郵寄方式寄出。

另外，積金局要求受託人統一網上版強積金帳戶概覽，「令到清楚知道賺蝕，結餘係幾多」，截至7月底，已有7個計劃採納，料今年內擴至餘下計劃。

積金局主管（產品規管）李啟宏（左）表示，積金局要求受託人改善報表，包括加插圖表，令資訊更易消化。（黃詠榆攝）

統一計劃說明書 新增由1至7風險級別

至於強積金產品資訊透明度方面，李啟宏指，以往很多人只以基金名稱去選，但未必瞭解基金表現，故局方推出4項改善措施，分別是統一強積金計劃說明書、新增風險級別，以1至7評級披露基金風險水平、於積金局網頁新增「投資重點」及「受託人對基金表現的評估」快捷鍵。

近6.3萬個戶口過百萬元

另外，積金局總經理（研究及統計）李子成指，截至去年底，強積金戶口共有1,010萬個，包括583萬個人帳戶、424萬個供款帳戶、2萬個「強積金可扣稅自願性供款」 （TVC）戶口。李分析，當中有近6.3萬個戶口金額逾百萬，較前年增近4成，34萬個戶口金額逾50萬、141萬個戶口金額逾20萬，分別較前年增加41%及21%。

鄭恩賜強調，強積金是長線投資，亦需要不斷累積，透過複式效應，產生理想投資回報，應付退休基本需要。