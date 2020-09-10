漁護署、菜統處設水耕中心　不受季節影響　15粒士多啤梨售40元

傳統農產品講求「不時不食」，季節對種植農作物收成影響甚大，故不少只在冬季或夏季生長的蔬果難以全年食用。漁農自然護理署表示，2013年與蔬菜統營處成立「全環控水耕研發中心」，可調節溫度、濕度及光度等，令耕種不受季節、蟲害影響，亦不須使用農藥，「市民夏天都食到冬天嘅葉、菜，冬天都食到夏天先種到嘅瓜。」 目前水耕研發中心種植多種蔬果，包括車厘茄、士多啤梨及菠菜等。以士多啤梨為例，於菜統處手機應用程式中，顯示300克（約15粒）價格為40多元；250克車厘茄則售約30多元。亦有水耕公司種出日本網紋蜜瓜，價格比日本蜜瓜便宜約30%。

漁護署與蔬菜統營處成立「全環控水耕研發中心」。（盧翊銘攝）

漁護署農業管理主任（農業技術）王灝雲表示，至今年有約50間水耕公司或農場商業運作，分佈於港九新界各地。水耕種植分為兩類，包括溫室式，即在土地上搭建溫室或保護棚，裝置水耕設備，利用日光種植蔬菜。溫室式水耕電費較便宜，惟夏季較難調節溫度，亦有機會因颱風吹襲而損毀。另一種方式為「室內全環控」，在廠房或室內設立，採用人工光照，如LED等。現時全港約有20間全環控水耕場，年產量約150公噸；除生產沙律生菜外，亦有生產香草、食用花及「微菜苗」等。

毋須農藥 不受蟲害影響

王又指，室內全環控水耕有不少優點，首先生長環境及條件可調控，為農作物度身訂造最合適生長環境，如設水循環系統、二氧化碳控制系統、以植物生長燈作人工光源等。另外，水耕因蔬菜根部直接接觸營養液吸收養分，故會比在泥土種植生長更快速。而水耕中心空間潔淨，蔬菜不受蟲害影響，故毋須施放任何農藥，農作物亦十分清潔，「沙律菜一開就可以直接食用，洗都唔使洗。」

本港夏季炎熱多雨，病蟲害亦多；加上不少蔬果喜歡在清淡的氣候下生長，故夏季是蔬果生產的淡季。王灝雲指、環控水耕可調節氣溫等，不受天氣影響，「市民夏天都食到冬天嘅葉菜，冬天都食到夏天先種到嘅瓜」。

他舉例指，士多啤梨耐寒怕熱，原本冬天才是收成期。「全環控水耕研發中心」測試種植美國「ELAN」品種，成本每日約為145元。水耕種出的士多啤梨糖度平均達11至12，與蘋果、西瓜及蜜瓜等甜度接近；而價錢亦比外國空運到港便宜，300克只需40多元。水耕研發中心亦有種植車厘茄，糖度最高一款為以色列品種「黃茄」，平均達10.6；而在菜統處一盒250克混合品種的車厘茄售價約為30多元。

另外，水耕公司「Green Matrix」研發以水耕種出日本網紋蜜瓜，甜度達13，與日本出產蜜瓜相約。蜜瓜可在菜統處手機應用程式中購買，售價約為180元一個，該公司形容，「性價比高過日本空運蜜瓜好多」。

雖然水耕種植好處多多，但仍有其局限。王灝雲指室內全環控水耕啟動資金較高，如漁護署及菜統處合作的水耕研發中心，2013年成立時耗資約300萬元。另外，水耕種植亦需依賴電力，管理人員亦需具備足夠知識。被問到水耕與傳統泥土耕種出的農作物味道會否有別，王笑言經過多年研究，「味道非常接近泥土種植，營養價值都唔使擔心」。