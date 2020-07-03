新界東北｜收地在即　第二代農夫未接復耕通知：香港唔可以無農業

新界東北發展已成定局，最快在7月28日起收地。距離死線不足一個月，雖然土地照收，但談及復耕安排，至今仍然有農夫被政府「遺忘」。 趙先生從小在田園長大，是古洞「土生土長」的村民。父親務農，直至他「接棒」，亦從未想過放棄。不過，因應東北發展，政府去年曾向受影響農夫派發意向書，讓他們可選擇政府安排的土地復耕，惟趙先生仍然未收信，田園之路晦暗未明。 古洞北村民聯盟說，連計趙先生，至少有三位農夫同樣「被遺忘」。收地限期即將來臨，即使他們曾多次反映問題，但最近與當局開會時，政府仍然表明要再調查，復耕之路茫茫。 發展局回覆查詢時指，近月知悉或有受影響農戶仍未獲邀參與「復耕計劃」或簡介會，社工隊目前已聯絡上當中兩位，一位表示無意復耕，另一位則有意復耕，日後會繼續透過社工隊聯絡餘下的一位農戶。

趙生在古洞出生，五十多年住在村內，由上一代起已默默耕作，全靠一片田養大了他和兄弟姊妹。（梁鵬威攝）

農夫日出而作，太陽尚未露臉，便要摸黑於凌晨時份落田割菜。收地日子漸近，政府已安置趙先生一家「上樓」，家園不再在農田附近，他每日步行40分鐘到田園耕作。

他自小在田園長大，一片農田養大了九兄弟姊妹。歲月如梭，兄妹陸續外出工作，餘下他和妹妹繼續務農，這塊田地承載了兩代人的心血。

做農夫「吃力不討好」，在九兄弟姊妹中，只餘下他與妹妹繼續務農，靠他們守住多年的心血。（梁鵬威攝）

農夫不獲通知 當局未有跟進

翠綠田園難割捨，但難阻發展步伐。新界東北發展如火如荼，趙先生的田地恰恰劃作收地範圍。政府去年曾向受影響農夫派發意向書，他們可選擇政府安排的土地復耕。不過，7月28日就是收地死線，趙先生仍然未收到信件。

作為「被遺忘」的一群，他曾多次向政府表達，去年9月2日與政府開會時，曾表示自己未被諮詢，而最近他們再與政府會面時，當局表明要再調查事件。他批評政府似乎一直未有跟進個案。

事實上，趙先生的農地屬於官地，過去他一直向政府租借土地耕作，而他過去亦就牌照問題與政府部門接觸。他指政府理應有相關記錄，無理由不知道他一直務農，一切都令他莫名其妙，「真係唔知佢哋點樣搜查資料。」

在農田勞勞役役數十載，土地要因發展而被收回，但談及復耕的一刻，政府卻「遺忘」了趙生。（梁鵬威攝）

堅持耕作：無農夫你搵幾多錢都無得！

即使政府的復耕計劃備受爭議，但趙先生仍希望繼續耕作，目的只為延續本港的農作發展，「就算我死嗰一日，都一定要喺塊田度。」這樣的執著，趙生曾被朋友取笑他笨，但他卻認為，人生不應只談賺錢，「如果無農夫生產比你食，你搵幾多錢都無用！」

趙先生相信，食物由田地而來，但不少大規模生產的農作物添加催長素或甜味劑等，故自己更加應堅守本地農業，讓香港人有權選擇，「如果聽日（外地）唔賣比你，或者無糧食落黎，你攬住嚿錢食得咩？」

希望話比人聽，香港仲有農夫！ 農夫趙先生

田園及和村落間生機處處，在收地之後，很快就變成高樓大廈。（梁鵬威攝）

自言已屬「幸運」

收地在即，復耕無望，但趙生卻認為，自己已經比其他受影響農夫幸運，「我都仲有三分一地可以生存到。」他說，7月28日要收回的農地，屬於前期工程範圍，剩下三分一地屬餘下工程，數年後才要收地。不過他坦言，農地面積大減，收入至少大減一半，「我真係好好彩，咁多個農夫我最好彩。」

農夫搵錢唔多，想發達根本無可能，點解咁堅持？只係個心。 農夫趙先生

趙生堅持，香港不能失去農業，更不應在他這一代消失。（梁鵬威攝）

已被「點青苗」 惟諮詢無份

事實上，趙先生不是唯一一個被「遺忘」的農夫。余太的丈夫是古洞的農夫，過去耕作多年，雖然漁護署已到她的農田點算青苗、計算賠償，但他們同樣未收到意向書，當局仍然未處理她的復耕安排。

她說，雖然丈夫年事已高，甚至身體不適，需要出入醫院，但仍然心繫田園，寧願在田中終老，「佢一日仲喺到，佢都仲想復耕，𠵱個係佢心願。」

北區區議員劉其烽批評政府輕視農業，在現行的復耕下政策，生產型農夫難以生存。（梁鵬威攝） 區議員：復耕安排不理想 北區區議員劉其烽表示，除了古洞北村民聯盟提及的三戶外，據他了解，亦有數戶受新發展區影響的農夫，未曾被政府查問復耕安排。 他又批評政府輕視農業，即使安排復耕，但情況亦未如理想。他說，政府提供的選址太偏僻，甚至位處邊境區，而政府亦拒絕提供「耕住合一」，除了路途遙遠外，無人「看田」更可能出現盜竊等問題。他說，香港至今仍有不少「生產型」農夫，他們以務農為生，但現行政策下似乎不可行，迫使現有農夫放棄。

發展局回覆查詢時指，漁護署在2018年10月進行「農場作業調查」，記錄受影響農戶的資料。根據「調查」結果，在受第一階段發展影響的36位農戶當中，當局共接獲14份「復耕計劃」的申請，另2位選擇農業園，及6位表示無意復耕。

局方又指，近月知悉或有受影響農戶仍未獲邀參與「復耕計劃」或簡介會，社工隊目前已聯絡上當中兩位，一位表示無意復耕，另一位則有意復耕，日後會繼續透過社工隊聯絡餘下的一位農戶。

當局重申，目前政策並沒有「耕住合一」的安排。考慮到農業運作的特性，如須在凌晨收割等，當局會在「復耕計劃」下的政府農地上，興建一些配合農耕需要的留宿設施，亦會為復耕農地提供電力、排污等基本設施，政府會負責工程費用及所提供基本設施的合理維修和保養。相關農地、留宿及貯存設施會以可負擔租金和短期租約形式租予農民復耕。