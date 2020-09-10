新冠肺炎｜牛津疫苗現不明副作用煞停　徐德義指雙管齊下採購方案

英國牛津大學聯同阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）在研發新冠肺炎疫苗遇上阻滯，研究團隊發現疫苗出現嚴重不良副作用，實驗被迫暫時中止。 被問及港府購買疫苗情況，食物及衞生局副局長徐德義形容這是藥物研究必經過程，會採取雙管齊下方案採購，包括就參與新冠疫苗全球獲取機制（COVAX機制）提交意向書，但最終獲分發數量未有定案；又重申臨時醫院籌備工作仍積極進行，以應對第四波疫情。

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徐德義今日（10日）表示，現正值嚴謹藥物研究的必經過程，在藥物進入市場及大量使用前檢視其副作用表現，一旦發現有懷疑副作用，需找第三方專家評核及檢視與疫苗有否直接關係。

徐稱，港府在購買疫苗前，會採取雙管齊下方法，包括透過COVAX機制，適時、有效率及有龐大數量支持下，協助不同廠商研發、製造及在不同國家分銷疫苗，港府在9月4日已提交意向書，COVAX機制亦希望向每個參與國家提供人口約兩成的配額，但最終獲分發數量要視乎有多少國家參與及資金。至於第二方法，他指已向個別有研發及製造的藥商協議，但有保密要求，不便透露細節，衞生署科學委員會會檢視，以及為政府分析和提供建議。

臨時醫院正積極籌備

徐德義又稱，外地及本地專家不斷提醒，新冠肺炎疫情在各地仍爆發，需長時間才受控，加上有效疫苗未正式生產及大量使用，最擔心是確診個案太多，拖跨公共醫療系統，而第三波曾多日現百宗確診個案，正是發生了其最擔心事情。他強調政府完全無鬆懈，為應對第四波疫情，臨時醫院籌備工作正積極進行。

徐德義指為應對第四波疫情，臨時醫院籌備工作正積極進行。（余俊亮攝）

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