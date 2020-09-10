新冠肺炎｜牛津疫苗測試現副作用　袁國勇：非罕見　惟研究要小心

牛津大學研發的新型冠狀病毒疫苗，最早踏入第三期臨床試驗，有望率先面世，但由於一名志願者接種後出現「橫貫性脊髓炎」，藥廠暫停試驗。港大微生物學系講座教授袁國勇今早接受商台《在晴朗的一天出發》訪問時表示，情況並非罕見，不會因此對疫苗失去信心，但研究要小心，過程要開誠布公。他續指，全球有過百個疫苗研發，當中有30個已進入第三期臨床測試，政府會待各國疫苗完成第三期報告後才採購，「邊個最安全，就買邊隻。」

港大微生物學系講座教授袁國勇表示，在研發疫苗過程一般遇上不少阻礙，牛津疫苗測試現副作用個案非罕見。（資料圖片）

港大微生物學系講座教授袁國勇表示，在研發疫苗過程一般遇上不少阻礙，而新型冠狀病毒疫苗在人醫學歷史上從未發生過，不知道副作用如何，進入有過萬人參與的第三期臨床測試，才有接種個案出現副作用。他指，若該個案接種者出現嚴重副作用，藥廠暫停臨床測試後，會交由獨立委員會研究，「橫貫性脊髓炎」是否由疫苗病毒引發。

港大醫學院微生物學系新發傳染病國家重點實驗室早前宣布，與廈門大學、北京萬泰生物研發的流感病毒載體新型冠狀病毒疫苗。袁國勇指，疫苗研究獲2000萬資助，將於本港招募約100位自願者，料11月進行第一期臨床測試，疫苗最快要一年後才面世。