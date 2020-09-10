新冠肺炎｜印度航空AI314兩日增6確診　張竹君指要觀察是否再禁飛

全球新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港今日（10日）新增12宗確診個案，當中七宗屬輸入個案，而有五名確診者是乘印度航空AI314於9月8日抵港。連同昨日（9日）一宗同一航班來港的確診個案，該航班已有六名乘客確診。 8月時印度航空由於同一航班出現逾20宗確診個案，港府一度禁止印度航空航班飛抵本港兩周；被問到印度航空航班再有確診個案，當局會否再次實施禁飛，衛生防護中心傳染病處主任張竹君回應指「我哋會再觀察住先」。

9月10日，張竹君被問到會否再次對印度航空實施禁飛時，僅回應指「我哋會觀察住先」。（余俊亮攝）

張竹君於今日疫情記者會上指，輸入個案當中有五宗是來自印度，包括屬同一家庭的37歲男子（#4903）、39歲女子（#4904），以及15歲女子（#4905）；而一名32歲女子（#4906）及41歲女子（#4909）均是獨自抵港。五人同樣乘搭印度航空AI314於9月8日抵港。另外，昨日新增確診個案#4902的21歲女子，同樣是乘搭該航班於8日抵港，即該航班已有6名乘客確診。該航班由新德里出發，昨日新增的#4902座位則為3J。

9月10日，本港增七宗輸入個案，而有五名確診者是乘印度航空AI314於9月8日抵港。（印度航空Facebook圖片)

翻查資料，印度航空8月14日由印度飛抵香港的AI314航班中由於曾出現逾20宗確診個案，本港衞生署一度引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止印度航空營運的客機在8月18日至31日期間着陸香港。然而該航班復飛後不久，又再出現多宗確診個案，張竹君今日被問到會否再次實施禁飛時，僅回應指「我哋會觀察住先」。

另外，其餘今日新增確診的輸入個案中，一宗是由菲律賓抵港的29歲女子（#4907），她乘CX904於9月8日抵港，是一名外傭；另一宗則為26歲男子（#4908），由伊朗經卡塔爾抵港，所乘的航班為QR818。

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