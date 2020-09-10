新冠肺炎｜增12宗確診　一患者兒子初確診　昨日於眼科醫院做手術

新冠肺炎疫情持續，本港今天（10日）新增12宗確診個案，當中5宗屬於本地感染。本地個案中，有2宗源頭不明，都是透過全民檢測計劃而確診，患者分別是銅鑼灣及元朗食肆的員工，其中一人的5歲兒子亦初步確診。醫院管理局指，該名5歲男童昨天於眼科醫院做眼科手術，手術期間才得悉其媽媽確診，不過經測試後發現這對母子都有抗體，而醫護人員有合適裝備，院方也把男童安放於獨立間隔，因此沒有醫護或病人屬於密切接觸者。