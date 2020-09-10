新冠肺炎｜增12宗確診　一患者兒子初確診　昨日於眼科醫院做手術

撰文：鄭翠碧
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新冠肺炎疫情持續，本港今天（10日）新增12宗確診個案，當中5宗屬於本地感染。本地個案中，有2宗源頭不明，都是透過全民檢測計劃而確診，患者分別是銅鑼灣及元朗食肆的員工，其中一人的5歲兒子亦初步確診。醫院管理局指，該名5歲男童昨天於眼科醫院做眼科手術，手術期間才得悉其媽媽確診，不過經測試後發現這對母子都有抗體，而醫護人員有合適裝備，院方也把男童安放於獨立間隔，因此沒有醫護或病人屬於密切接觸者。
衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，全民檢測找到兩名源頭不明個案，首宗患者於百德新街50-56號的食肆工作，她沒有病徵，9月8日陪同5歲兒子到伊利沙伯醫院交回深喉唾液樣本，當時檢測呈陰性。翌日二人到眼科醫院，患者兒子接受眼科手術，手術期間才得悉其媽媽確診，當男童接受手術後再做病毒測試，就發現屬初步陽性。
劉家獻估計男童或於早前感染，而期間一直沒有病徵，現時病毒量十分低，因此第一次做病毒檢測時會呈陰性反應。 （余俊亮攝）
食物及衞生局副局長徐德義醫生（中）、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生 (左)及醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生（右）出席記者會。 （余俊亮攝）
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