新巴司機舉中指　被控不小心駕駛　工會批警濫捕：係巴士佬文化

警方於周日（6日）九龍區遊行時，在彌敦道截停一輛新巴970線巴士，指控司機「無故響咹」，巴士「快速行駛」。警方於Facebook中指，昨（10日）落案起訴一名36歲男子不小心駕駛。 新巴職工會理事長林錦標今早（11日）形容指控「百思不得其解」，直指「有危險響咹有咩問題？」而巴士司機如需要撥水潑及按指揮燈時，亦有需要單手控制軚盤，他直斥警方濫捕及失控。林又透露，該被捕司機今日會與公司律師商討，而工會的後續行動則要視乎事態發展。

林錦標今早於商業電台節目《在晴朗的一天出發》中表示，該名被捕司機今日與公司安排律師會面，據知公司目前會全力支持該司機，亦會提供一切援助；而該司機現時心情無奈，亦未知何時復工。

消息指，事發時司機不必要地只用單手控制軚盤及同時持續響號，並向不同方向作出挑釁手勢，而且行駛時極之貼近當時在路面的行人而構成危險。林錦標則對警方說法有保留，質疑司機遇危險時「響咹」有何問題；以及司機是持續舉起挑釁手勢，或是舉起後即放回雙手在軚盤上。

林錦標指，據知新巴目前會全力支持該司機，亦會提供一切援助。（資料圖片／盧翊銘攝）

林錦標又指，從未聽聞過舉起中指就構成不小心駕駛，直言「呢個同粗口一樣係巴士佬文化，一開聲就係咁」。他估計司機不會「貿貿然」舉起手指，雙方當時或有一些互動。

而對於警方於司機袋內檢獲一個士巴拿，他同時涉嫌藏有攻擊性武器。林錦標再強調士巴拿屬司機「慣常開工工具」，自備工具可節省行到站長室時間，確保班次準時。被問到工會早前指會發起工業行動，林回應指暫未有計劃，後續行動會視乎事態發展而決定。